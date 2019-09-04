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4 вересня • оновлено в 07:29
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Лукашенко забарикадував кордон з Україною: кого не пропустять

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Кордон з Білоруссю закрили не для всіх українців, а лише для незаконослухняних громадян і злочинних елементів.

Про це заявив прес-секретар Державного прикордонного комітету (ЦПК) Білорусії Антон Бичковський, передає ТАСС. Він додав, що пункти пропуску на білорусько-українському кордоні функціонують в повсякденному режимі.

"Пункти пропуску функціонують в повсякденному режимі, громадяни можуть вільно перетинати кордон за документами, що дають право на виїзд за кордон. Кордон закритий для незаконослухняних громадян і злочинних елементів", – сказав Бичковський.

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За його словами обстановка на кордоні є контрольованою.

"Ми приділяємо найпильнішу увагу припиненню фактів контрабанди зброї, боєприпасів і вибухових речовин, незаконному переміщенню наркотиків", – підкреслив Бичковський.

"Південному напрямку (кордону з Україною) приділяється серйозна увага в плані забезпечення національної безпеки", – підсумував представник відомства.

Лукашенко закрив кордон

Лукашенко закрив кордон

udf.by

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що Мінськ був змушений закрити кордон з Україною через хлинув з цієї країни потоку зброї.

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Особа
Олександр Лукашенко
Місце
Білорусь
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Маскаев Дмитрий
Маскаев Дмитрий
Ну, вот и началось..
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