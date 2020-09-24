Лукашенко став токсичним для Путіна, він його здасть, – Клімкін

Самопровозгашонний президент Білорусі Олександр Лукашенко став токсичним для російського лідера Володимира Путіна, і швидше за все, він його здасть.

Про це в коментарі OBOZREVATEL сказав колишній міністр закордонних справ Павло Клімкін. За його словами, цивілізований світ-таки дотисне Лукашенка і він піде з посади, яку незаконно займає.

"Після всіх цих подій, звірячої жорстокості, смішного фарсу, який назвали інавгурацією, Лукашенко став токсичним активом для самого Путіна. Він буде торгувати ним з Заходом і в перспективі просто здасть. Так що Лукашенко піде, це сто відсотків", – запевнив він.

Що буде з Олександром Лукашенко далі і чого чекати від Володимира Путіна, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість країн світу не визнали легітимність незаконно обраного президента Білорусі Олександра Лукашенка. До церемонії "інавгурації" його привітали лідери Туреччини, Венесуели, Азербайджану, Вірменії, Казахстану, Киргизстану, Молдови, Таджикистану і Узбекистану. "Перемогу" Лукашенка визнали невизнані Абхазія і Південна Осетія.