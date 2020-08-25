Лукашенко привітав Зеленського з Днем Незалежності України

Олександр Лукашенко, який виконує обов'язки президента Білорусі, привітав президента України Володимира Зеленського з Днем Незалежності.

Текст привітання 24 серпня опублікувала пресслужба глави держави. При цьому на сайті Офісу українського президента про нього не згадується.

"Давні традиції дружби і добросусідства є основою ефективної взаємодії Білорусі і України в непростих умовах сучасного світу", – йдеться в привітанні Лукашенка.

Він також заявив про зацікавленість Мінська у взаємному співробітництві "на принципах рівності та поваги, розвитку конструктивного партнерства як на національному, так і на регіональному рівні".

Лукашенко побажав Зеленському міцного здоров'я та успіхів у державній діяльності, а українцям – миру, стабільності і благополуччя.

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, представники 13 країн привітали Україну з Днем Незалежності і закликали світ не забувати про військову агресію Росії, а також зажадали від Кремля повернути Києву захоплені території.

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