Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Україна для припинення конфлікту на Донбасі має провести вибори на окупованих територіях.
Як заявив він у інтерв'ю російському телеканалу "Мир", президенту України Володимиру Зеленському та його оточенню треба йти на непопулярні кроки.
"Провести сьогодні ці вибори і вийти на кордон із Росією, щоб це був український кордон, ці 400 кілометрів. Треба визначитися з пріоритетами", – зазначив Лукашенко.
Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко
За його словами, здійснити це буде непросто, бо еліти і керівництво України дуже роз'єднані.
"Президент би, може, і пішов на якісь кроки, але йому просто не дадуть, зметуть. Треба сісти, голову в руки взяти і подумати, як це зробити, щоб, давайте говорити відверто, і Росії зберегти обличчя, і щоб різанина не почалася", – наголосив президент Білорусі.
Він додав, що треба скористатися шансом, поки Росія "взагалі не забула, не відмахнулася і веде на цю тему діалог".
"Можна звинувачувати Росію скільки завгодно, але якщо Росія хоч якісь у цьому напрямку робить кроки, то треба рухатися в напрямку вирішення цього питання", – сказав Лукашенко.
Як писав OBOZREVATEL, у Зеленського розраховують провести вибори на окупованій території Донбасу вже у 2020 році. Таким чином планується, що чергові місцеві вибори відбудуться одночасно по всій території України цієї осені.
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