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4 квітня • оновлено в 16:51
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Лукашенко порадив Зеленському дати Росії зберегти обличчя на Донбасі

15.2т
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Президент Білорусі Олександр Лукашенко вважає, що Україна для припинення конфлікту на Донбасі має провести вибори на окупованих територіях.

Як заявив він у інтерв'ю російському телеканалу "Мир", президенту України Володимиру Зеленському та його оточенню треба йти на непопулярні кроки.

"Провести сьогодні ці вибори і вийти на кордон із Росією, щоб це був український кордон, ці 400 кілометрів. Треба визначитися з пріоритетами", – зазначив Лукашенко.

Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко

Володимир Зеленський та Олександр Лукашенко

За його словами, здійснити це буде непросто, бо еліти і керівництво України дуже роз'єднані.

"Президент би, може, і пішов на якісь кроки, але йому просто не дадуть, зметуть. Треба сісти, голову в руки взяти і подумати, як це зробити, щоб, давайте говорити відверто, і Росії зберегти обличчя, і щоб різанина не почалася", – наголосив президент Білорусі.

Він додав, що треба скористатися шансом, поки Росія "взагалі не забула, не відмахнулася і веде на цю тему діалог".

"Можна звинувачувати Росію скільки завгодно, але якщо Росія хоч якісь у цьому напрямку робить кроки, то треба рухатися в напрямку вирішення цього питання", – сказав Лукашенко.

Як писав OBOZREVATEL, у Зеленського розраховують провести вибори на окупованій території Донбасу вже у 2020 році. Таким чином планується, що чергові місцеві вибори відбудуться одночасно по всій території України цієї осені.

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Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особи
Володимир Зеленський Олександр Лукашенко
Місце
Україна
Теги
Донбас вибори в Україні
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Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Сначала у себя проведите нормальные выборы, диктаторы из средневековья, а потом других учите! Здесь еще не хватает мнения ким чен ина про наши выборы)) Спляжа, бабуины, вместе со своим братом по разуму пупкиным!
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2
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Кристина Cтефанова
Кристина Cтефанова
Инкогнито Назар, вы на майдане всему миру показали пример "демократии", когда толпа в несколько тысяч упоротых в Киеве снесла власть с оружием в руках. Это не демократия, это охлократия. Вам ли других учить
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2
Инкогнито Назар
Инкогнито Назар
Сначала на Кубани сделаем выборы, вот тогда и на Донбассе!
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5
1
Мир Миру
Мир Миру
К концу 1933 года из Западной области РСФСР в Днепропетровскую было отправлено 109 эшелонов с переселенцами и их товаром, из Центрально-черноземной области России в Харьковскую область — 80 эшелонов, из Ивановской в Донецкую — 44 эшелона, одновременно из Белорусской ССР в Одесскую область направили 61 эшелон из Горьковской области — 35 эшелонов с людьми.
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3
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру. Чужорідні гени бунтують
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2
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