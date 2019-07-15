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Лідери – "Народний фронт" і БПП: опубліковано персональний рейтинг депутатів Верховної Ради

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Найбільш послідовними при голосуваннях за реформаторські закони у Верховній Раді VIII скликання стали партії "Народний фронт", БПП і "Самопоміч", а найменш – "Опозиційний блок".

Про це йдеться в дослідженні журналістів Texty.org.ua, які, виходячи з даних про голосуваннях кожного нардепа, створили відповідну інфографіку.

"Для того, щоб побачити загальну картину, можна розташувати кожного депутата на графіку так, щоб схожі (за голосуваннями) народні обранці перебували поруч", – зазначається в матеріалі.

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Пояснимо, журналісти вивели ідеальний приклад голосування, який хрестиком позначено в центральній частині карти. Те, наскільки близько чи далеко розташована від "ідеалу" точка конкретного депутата, показує якість його роботи в Раді.

Лідери – "Народний фронт" і БПП: опубліковано персональний рейтинг депутатів Верховної Ради

Скріншот

Саме визначення зразкового голосування дослідники пояснили так: "Якщо вибрати тільки важливі, знакові голосування і вибрати "так" для кожного гарного законопроекту, або "ні" для кожного поганого – то у такий спосіб можна створити "ідеального депутата".

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Відзначається, що при відборі важливих законопроектів були використані матеріали громадянської мережі "ОПОРА", а також список рекомендованих/не рекомендованих законопроектів від "Реанімаційного Пакета Реформ".

При цьому уточнюється, що серед лідерів із голосування за реформи перебуває також "Радикальна партія", яка, однак, перестала голосувати за них у 2015-2016 роках, але згодом повернулася.

Лідери – "Народний фронт" і БПП: опубліковано персональний рейтинг депутатів Верховної Ради

Скріншот

"Батьківщина" також стала менше голосувати за реформи після літа 2015 року, і вже не повернулася до колишніх темпів. Колишні регіонали опинилися в нижній частині списку – реформи вони стабільно не підтримували", – наголосили журналісти.

Перші 50 депутатів у рейтингу

Перші 50 депутатів у рейтингу

Скріншот

Перші 50 депутатів у рейтингу

Перші 50 депутатів у рейтингу

Скріншот

Перші 50 депутатів у рейтингу

Перші 50 депутатів у рейтингу

Скріншот

Перші 50 депутатів у рейтингу

Перші 50 депутатів у рейтингу

Скріншот

Більш детально з інфографікою можна ознайомитись за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, нещодавно з'явилися результати нового дослідження соціологічної служби Центру Разумкова щодо виборів до Верховної Ради-2019.

За їхніми даними, до парламенту можуть пройти п'ять політичних партій: "Слуга народу" (41,5%), "Опозиційна платформа – За життя" (12,5%), "Голос" (8,8%), "Європейська солідарність "(8,3%), ВО" Батьківщина "(7%).

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Місце
Україна
Теги
політика Верховна Рада України депутат голосування
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