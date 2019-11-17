Лідера "Слуги народу" звинуватили у подвійному громадянстві: подробиці скандалу

Главу фракції "Слуга народу" Давида Арахамія звинуватили в подвійному громадянстві.

Відразу кілька телеграм-каналів розповсюдили інформацію, що народний депутат нібито володіє паспортом громадянина США. Першим з них був канал "Темний лицар", який пов'язують з одіозними мажоритарниками СН Олександром Дубінським або Максимом Бужанским.

При цьому конкретні дані з'явилися на канал "Розвідника", де сказано, що Арахамія має статус US Person. "Цей термін використовується Сполученими Штатами стосовно: громадянина США, іноземця, законно прийнятого на постійне проживання, компанії, яка зареєстрована в США", – написано в повідомленні.

"Є достовірна інформація про те, що Давид Арахамія має водійське посвідчення в США, отримане на ім'я David Broun, і паспорт громадянина США, який був виданий на ім'я David Arakhamiya", – стверджує джерело.

Давид Арахамія

За даними каналу, статус US Person Арахамія отримав в зв'язку з тим, що "його компанія TemplateMonster мала американську юрисдикцію: партнер нардепа був громадянином США".

У свою чергу колишній народний депутат Ігор Мосійчук на своєму каналі заявив, що у нього є докази того, що Арахамія має американський паспорт, причому "фактаж набагато більший, ніж у "Розвідника".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Арахамія відверто розповів про конфлікти всередині "Слуги народу", заявивши, що їх можна вирішити тільки жорсткими методами. Також він прогнозує, що чинний склад Верховної Ради з ймовірністю 75% буде розпущений достроково.

При цьому у Арахамії в кінці жовтня виник "корупційний" конфлікт з Дубінським, який вийшов в публічну площину. Обидва нардепа після ряду взаємних звинувачень пройшли детектор брехні, однак успішно.

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