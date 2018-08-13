Лідер опозиції в Малі після виборів закликав до повстання

Кандидат від опозиції на президентських виборах у Малі Сумаіла Сіссе закликав населення не визнавати результати голосування й "повстати".68-річний лідер опозиції Малі Сумаіла Сіссе заявив, що не збирається визнавати результатів проведених президентських виборів та закликав населення "повстати". З таким закликом Сіссе звернувся до виборців у понеділок, 13 серпня, передає інформагенція AFP.

За словами Сіссе, результати підрахунку голосів у другому турі президентськиз виборів, які відбулись у неділю, 12 серпня, є сфальшованими. "Брехню доведено, ось чому ці результати ми не сприйматимемо. Я закликаю всіх малійців повстати. Ми не потерпимо диктатури брехні", - заявив опозиціонер.

Більшість спостерігачів вважають, що однозначним фаворитом цих виборів є чинний глава держави, 73-річний Ібрагім Бубакара Кейта, що висунутий партією "Об'єднання за Малі". У першому турі, який відбувся 29 липня, Кейта здобув 42 відсотки, значно випередивши Сіссе, котрий отримав 18 відсотків голосів виборців.

Водночас в уряді країни повідомили, що під час другого туру виборів не могли відкритися близько 500 виборчих дільниць, що становить майже 3,7 відсотка від усієї їхньої кількості. Їх не було відкрито із міркувань безпеки - через загрозу терористичних нападів з боку ісламістів. За даними місцевих спостерігачів, ці вибори позначилися вкрай низькою явкою - 23,4 відсотка.

Поки що триває підрахунок голосів і результатів виборів ніхто не оголошував, це має статись у найближчі кілька днів.