Лідер Китаю на зустрічі з Кімом заявив про "історичний шанс" для обох Корей

Китай готовий допомогти у денуклеаризації Корейського півострова, а також сподівається на компроміси на переговорах між Кім Чен Ином та Дональдом Трампом, зазначив лідер КНР Сі Цзіньпін.Голова Китаю Сі Цзіньпін заявив, що бачить "унікальний історичний шанс" для політичного вирішення питання Корейського півострова. Про це він сказав на зустрічі з лідером КНДР Кім Чем Ином під час дводенного візиту останнього до Пекіна, повідомила у четвер, 10 січня, китайська новинна агенція "Сіньхуа". Сі також висловив сподівання, що Кім та президент США Дональд Трамп під час запланованого другого саміту підуть назустріч один одному. Хоча візит Кім Чеи Ина до Пекіна завершився напередодні, про зміст переговорів двох лідерів державні агенції обох країн повідомили лише наступного дня.

Сі підкреслив, що Китай готовий разом з КНДР та іншими зацікавленими сторонами докласти зусиль для того, щоб відіграти "позитивну і конструктивну роль в реалізації денуклеризації на Корейському півострові та забезпеченні довгострокової стабільності та спокою в регіоні", повідомляє "Сіньхуа".

Тим часом президент Південної Кореї Мун Чже Ін 10 січня закликав Північну Корею до рішучіших кроків щодо ядерного роззброєння, інформує агентство AP. "Я вважаю, що КНДР потрібно більш сміливо робити практичні кроки до денуклеаризації, якщо вона бажає вирішити питання з міжнародними санкціями", - сказав Мун Чже Ін. Він пообіцяв, що Сеул своєю чергою намагатиметься якнайшвидше вирішити проблему міжнародних санкцій проти Пхеньяна.