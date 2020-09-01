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Лероса після скандальної промови про Єрмака захотіли прибрати зі "Слуги народу"

Ольга Ліпич
Ольга Ліпич
Політика
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Лероса після скандальної промови про Єрмака захотіли прибрати зі 'Слуги народу'

Лероса захотіли прибрати зі "Слуги народу". Фото: Радіо Свобода

Депутати "Слуги народу" почали збирати підписи за виключення народного депутата Гео Лероса з фракції.

Про це в коментарі OBOZREVATEL розповів сам парламентар. За його словами, збір підписів може бути ініційовано Офісом президента після його промови про главу ОП Андрія Єрмака.

"Збирають підписи. Підписуються обхідні листи, і за рішенням фракції від загальної кількості дві третини (депутат виключається з фракції. – Ред.), наскільки я знаю. Причиною послужив мій ранковий виступ. Офіс президента і глава Офісу не готові до жодної об'єктивної критики, і ними це болісно сприймається", – заявив Лерос.

Парламентар зазначив, що поки не планує приєднуватися до інших політичних сил у парламенті й залишиться позафракційним. Він додав, що на владу в Україні сьогодні впливають олігархи.

"Більшість депутатів фракції абсолютно солідарна з тим, що я говорю. На жаль, є купа факторів, які їх тримають, вони не можуть говорити. Ба більше, це градус, який відбувається в суспільстві. Немає жодних змін. Жодного економічного зростання. Усе, що було обіцяно під час передвиборчої кампанії, – нічого не виконується", – сказав Лерос.

Пізніше на своїй сторінці у Facebook нардеп підтвердив, що парламентарі збирають підписи про його виключення із фракції.

"Усе, що я сказав, – чиста правда, яка відома кожного народному депутату, журналісту, чиновнику, правоохоронцю, бізнесмену, громадському активісту та всім, хто хоч якось за останній рік перетинався з владою", – написав він.

Нагадаємо, що раніше Лерос розкритикував дії чинної влади. Зокрема, він назвав главу ОП Андрія Єрмака агентом ГРУ Росії.

"Офіс президента очолює пан Єрмак – агент ГРУ Російської Федерації, який через Кравчука і Фокіна тестує заплановану зраду, щоб будь-якої миті її можна було списати на маразм. Керівник Офісу президента – це головний корупціонер у країні і очолює інститут "смотрящих" часів Януковича", – заявив Лерос.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лерос заявив, що керівництво фракції "Слуга народу" відмовляється подавати свої кандидатури до комісії Верховної Ради для розслідування зриву спецоперації із затримання "вагнерівців" в Україні.

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УкраїнаПартія Слуга народуГео ЛеросАндрій Єрмак
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