Легалізація зброї в Україні: стала відома відповідь Зеленського

Президент Володимир Зеленський у відповідь на електронну петицію про унормування обігу зброї в Україні, заявив, що вважає легалізацію передчасною.

Відповідь з'явилася на офіційному сайті президента. За його словами, потрібно вивчити питання детальніше, щоб не допустити "легковажного ставлення до людського життя".

"З огляду на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність – людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність і з огляду на необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана", – відповів Зеленський.

Володимир Зеленський ТСН

Він додав, що висловлені в електронній петиції пропозиції будуть передані в Комісію з питань правової реформи.

Зеленський зазначив, що через тривалі бойові дії на сході України велика кількість зброї перебуває у незаконному обігу. Через це, на думку президента, потрібно вивчити питання його легалізації детальніше, щоб ухвалити "правильне рішення".

Нагадаємо, що електронна петиція на підтримку легалізації зброї в Україні набрала більше 25 тисяч підписів.

Раніше OBOZREVATEL писав про переваги легалізації зброї в Україні. Це дозволить зменшити обіг нелегальної зброї в країні і врятувати життя тисяч українців завдяки падінню рівня злочинності.

За надання права носити зброю на вулиці для самозахисту виступає кожен четвертий українець.

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