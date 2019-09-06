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8 вересня • оновлено в 11:38
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Легалізація зброї в Україні: стала відома відповідь Зеленського

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Президент Володимир Зеленський у відповідь на електронну петицію про унормування обігу зброї в Україні, заявив, що вважає легалізацію передчасною.

Відповідь з'явилася на офіційному сайті президента. За його словами, потрібно вивчити питання детальніше, щоб не допустити "легковажного ставлення до людського життя".

"З огляду на визначену Конституцією України найвищу соціальну цінність – людину, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпеку, усвідомлюючи відповідальність держави перед людиною за свою діяльність і з огляду на необхідність удосконалення правової політики і встановлення миру в суспільстві, легалізація обігу в державі зброї вбачається передчасною, а тому не може бути підтримана", – відповів Зеленський.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

ТСН

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Легалізація зброї в Україні: стало відомо про нову проблему

Він додав, що висловлені в електронній петиції пропозиції будуть передані в Комісію з питань правової реформи.

Зеленський зазначив, що через тривалі бойові дії на сході України велика кількість зброї перебуває у незаконному обігу. Через це, на думку президента, потрібно вивчити питання його легалізації детальніше, щоб ухвалити "правильне рішення".

Нагадаємо, що електронна петиція на підтримку легалізації зброї в Україні набрала більше 25 тисяч підписів.

Раніше OBOZREVATEL писав про переваги легалізації зброї в Україні. Це дозволить зменшити обіг нелегальної зброї в країні і врятувати життя тисяч українців завдяки падінню рівня злочинності.

За надання права носити зброю на вулиці для самозахисту виступає кожен четвертий українець.

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Тема
Легалізація зброї в Україні
Особа
Володимир Зеленський
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Александрович Борис
Александрович Борис
Исходя из комментариев, вокруг одни идиоты, а идиотам оружие давать нельзя. Хотя какая разница, ну постреляет идиот в идиота, может на пару, тройку идиотов будет меньше.
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Pelyuhno Sergey
Pelyuhno Sergey
В наше столь не спокойное время и в нашей стране в частности, было бы большей глупостью разрешить владеть огнестрельным оружием всем. Сначала надо навести порядок на всей территории Украины, в правохранительных органах. Президент поступает правильно, не нужно идти на поводу у тех кому срочно хочется открыть бизнес на оружии в Украине.
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Medvedkov Yuri
Medvedkov Yuri
Серливый пёс! У этого недоразумения, при слове оружие диарея случается!
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