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3 жовтня • оновлено в 02:15
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"Здача інтересів України": ветеран АТО спрогнозував наслідки легалізації бандитів Донбасу

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План мирного врегулювання на Донбасі, відомий як "формула Штайнмаєра", є здачею національних інтересів України.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV учасник війни на Донбасі Гліб Бабич. За його словами, впровадження формули Штайнмаєра фактично є "легалізацією бандитів".

Бабич нагадав, що підписання документа викликало протести в Києві та інших містах: "Протестний потенціал України себе демонстрував уже не один раз. Це природна реакція нашого суспільства на те, що відбувається. Можна не виходити, але тоді у нас точно буде як за порєбріком" .

"Я не буду розписуватися за всіх, скажу свою особисту думку. План Штайнмаєра – це здача державних інтересів. Це невідворотна легалізація всього того, що зараз є на Донбасі. Це легалізація бандитів через начебто "вибори". Там ідеться про те, що будуть проведені вибори начебто за законами України, але контролювати це буде тільки ОБСЄ", – заявив ветеран АТО.

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На його думку, домовленість про виведення з ОРДЛО всіх збройних формувань виконуватися не буде.

"Росія зараз не визнає своєї присутності на Донбасі. Тому, якщо Росія каже – ок, тут нас більше немає, то нічого не зміниться. Вибори можуть відбуватися тільки після того, як Україна відновить контроль над всією територією Донбасу і, звичайно, над кордоном між нами і Російською Федерацією. Жодних інших способів реалізації цього не може бути. А потім будуть вибори за законами України", – зазначив він.

За словами Бабича, він обговорював план Штайнмаєра з українськими військовими, які перебувають на передовій – "вони відверто не розуміють того, що відбувається".

"Легалізація бандитів Донбасу": ветеран АТО про наслідки

24tv.ua

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Теми
Пряма трансляція Ефіри Oboz TV Новини ObozTV Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особа
Глеб Бабич (Позивний Лентяй)
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Формула Штайнмаєра Ветерани війни на Донбасі
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