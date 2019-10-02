"Здача інтересів України": ветеран АТО спрогнозував наслідки легалізації бандитів Донбасу

План мирного врегулювання на Донбасі, відомий як "формула Штайнмаєра", є здачею національних інтересів України.

Таку заяву зробив в ефірі ObozTV учасник війни на Донбасі Гліб Бабич. За його словами, впровадження формули Штайнмаєра фактично є "легалізацією бандитів".

Бабич нагадав, що підписання документа викликало протести в Києві та інших містах: "Протестний потенціал України себе демонстрував уже не один раз. Це природна реакція нашого суспільства на те, що відбувається. Можна не виходити, але тоді у нас точно буде як за порєбріком" .

"Я не буду розписуватися за всіх, скажу свою особисту думку. План Штайнмаєра – це здача державних інтересів. Це невідворотна легалізація всього того, що зараз є на Донбасі. Це легалізація бандитів через начебто "вибори". Там ідеться про те, що будуть проведені вибори начебто за законами України, але контролювати це буде тільки ОБСЄ", – заявив ветеран АТО.

На його думку, домовленість про виведення з ОРДЛО всіх збройних формувань виконуватися не буде.

"Росія зараз не визнає своєї присутності на Донбасі. Тому, якщо Росія каже – ок, тут нас більше немає, то нічого не зміниться. Вибори можуть відбуватися тільки після того, як Україна відновить контроль над всією територією Донбасу і, звичайно, над кордоном між нами і Російською Федерацією. Жодних інших способів реалізації цього не може бути. А потім будуть вибори за законами України", – зазначив він.

За словами Бабича, він обговорював план Штайнмаєра з українськими військовими, які перебувають на передовій – "вони відверто не розуміють того, що відбувається".

24tv.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ погодив формулу Штайнмаєра" щодо врегулювання конфлікту на Донбасі.

За словами Зеленського, жодної "капітуляції" не буде. Він запевнив, що вибори в ОРДЛО відбудуться лише за умови виведення російських військ.

Російський політик Леонід Гозман у коментарі OBOZREVATEL заявив про те, що підписання формули є "відступом" України.

Повний текст листа, підписаного представником України в ТКГ Леонідом Кучмою на адресу посередника від ОБСЄ Мартіна Сайдика, оприлюднила прессекретар Кучми Дарка Оліфер – з ним можна ознайомитися тут.

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