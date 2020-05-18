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18 травня • оновлено в 13:57
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"Л/ДНР" не визнає навіть Росія: Резніков зауважив показовий момент у ТКГ

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Окуповані райони Донецької і Луганської областей не є суб'єктами переговорів у Тристоронній контактній групі в Мінську, що підтверджує і визнає своїм ставленням до них сама Росія.

Про це заявив перший заступник глави делегації України в ТКГ, віцепрем'єр України Олексій Резніков. Думкою він поділився в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

"Я вам скажу, ОРДЛО настільки не суб'єктні, що навіть країна-агресор не визнає ніякої їхньої суб'єктності. Представники Російської Федерації навіть у Мінському процесі називають своїх "запрошених" за назвами двох міст: кажуть, "Донецьк" і "Луганськ". Все", – зазначив дипломат.

Резніков

Резніков

Водночас, за його словами, в самому тексті Мінських домовленостей написано "представники окремих районів Донецької та Луганської областей".

Також заступник голови делегації України в ТКГ додав, що під час розмов із російськими представниками на переговорах в кулуарах неодноразово чув від них вираз "наші підопічні".

"Тобто вони ставляться до представників ОРДЛО як до своїх підопічних, до того ж зі зневагою. Хто господар і начальник, а хто підлеглий – там очевидно", – підсумував Резніков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, представник Росії на переговорах Тристоронньої контактної групи щодо Донбасу Борис Гризлов заявив, що Україна відмовилася від прямого діалогу з терористами так званих Донецької та Луганської народних республік.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Мирні переговори в Мінську
Особа
Олексій Резніков
Місце
Україна
Теги
ОРДЛО переговори щодо Донбасу
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