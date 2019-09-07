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8 вересня • оновлено в 11:53
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Лариса Волошина
Лариса Волошина
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Сотні українців досі в полоні Кремля

Звільнення - це добре. На батьківщину повернулися ті, хто опинився за ґратами тому що дав бій окупантові і ті, хто з‘їздив прогулятися до ворога, тому що він вище політики і війна йому не указ.

Можливо тепер ми дізнаємося нарешті, чому напочатку родичі Панова розказували, що СБУ разом з ФСБ викрали його на материку, в Енергодарі, а потім спільно переправили до окупованого Криму. І тільки, коли прикордонникам та спецслужбам вдалося довести, що це не так, що ніяких фсбшників, яки тягли через адмін кордон ув’язненого вони не пропускали та і не могли пропустити, тільки тоді поступово наступило зізнання, що він поїхав у Крим сам. Навіщо навколо цього кейсу з самого початку створювалася картинка про погану українську владу, яка заважає мирним людям спокійно жити - от що цікаво. І ще одне. Не варто плутати Едема Бекірова і Панова, який поїхав до окупанта прогулятися. Це різні речі. Або малий Гриб. Коли він їхав на знайомство з дівчиною, він про що думав?

Обмін полоненими

Обмін полоненими

UA/TV

Поїздки кримських татар у Крим - це політичний вчинок. Так корінний народ доводить своє право на Крим і зберігає український зв’язок між материком та окупованим півостровом. Що дуже дратує окупанта. Поїздки українців на відпочинок - це якраз "поза політикою". Дуже в дусі російської пропаганди про хунту, яка чомусь почала війну і заважає "дружбі між народами".

Новини
Обмен состоялся! Украина вернула 35 узников Кремля: все детали

Натомість Україна віддала всіх, хто був хоч якось цікавий для Путіна. В полоні досі залишаються сотні вояків, звинувачені у зв’язках з Хізбут -тах- Рір, десятки тих, хто стримить, виходить на акції в Криму, хто відмовляється служити окупантові, для кого війна, агресія - не абстрактні поняття. Їх імена не настільки розкручені, як імена "туристів", родичі яких неоднаразово звинувачували саме Україну в своєму ув‘язнені. Придумайте, чому це перемога. Тому що у мене не вистачає фантазії. За цей обмін покладено життя і здоров’я в тому числі і тих, хто захоплював Цемаха. Тих, хто не дочекався звільнення з катівень окупованого Донбасу. Думаю, що прийшов час для серйозної розмові між собою. Досить вже пафосу і флешмобів.

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Автор
Лариса Волошина Лариса Волошина
Теми
Обмін полоненими Російсько-український конфлікт
Особи
Олег Сенцов Павло Гриб
Місце
Україна
Теги
обмін Новини Росії
Джерело
Джерело: Facebook Лариса Волошиної
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Inshyna Lena
Inshyna Lena
Последний обмен до сегодня был в декабре 2017 года. Ку-ку, мадам Волошина, почему не ставили на вид своему сраному Пете? Чтоб он шевелился. Мне иногда даже жаль таких сгнивших порохоботов как Волошина - никуда же не приткнёшься, всё на лбу написано.
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Коротков Сергей
Коротков Сергей
Согласен с вами. Откормленные хари так называемых узников. 35 штук савченко. 35 потенциальных предателей. Никого настоящего. Обман. А ЗЕбилы радуются.
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
НУ ЕСЛИ Украина так заботиться о своих гражданах - значит ВСУ и прочие министерства должны четко знать сколько воевало, сколько погибло, сколько в плену ПО-ФАМИЛЬНО. И укроина должна была требовать их обмену... Но шото тишина. А эта ебанько пишет о каких то сотнях! )))
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