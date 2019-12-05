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5 грудня • оновлено в 18:03
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Ламають стільці? Нардепів в Раді зняли за незвичайним заняттям. Відео

1.3т
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У четвер, 5 грудня, в Верховній Раді народних депутатів застали за лагодженням зламаного крісла.

Як повідомляє OBOZREVATEL, нардеп Ярослав Дубневич лагодив зламане робоче місце, яке закріплене за Володимиром Арешонковим. При цьому Арешонков пересів на сусіднє місце Андрія Іванчука і під час засідання Ради працював на ноутбуці.

На відео показано, що Дубневич зняв зламане сидіння і після недовгих маніпуляцій "полагодив" крісло. Після Арешонков перевірив, як тримається крісло і потиснув руку Дубневичу.

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При цьому за всім процесом спостерігав депутат Олесь Довгий, який навіть не допоміг колезі по парламенту полагодити крісло.

Нардепи в Раді чинили меблі

Нардепи в Раді чинили меблі

Нардепи в Раді чинили меблі

Нардепи в Раді чинили меблі

Нардепи в Раді чинили меблі

Нардепи в Раді чинили меблі

Нардепи в Раді чинили меблі

Нардепи в Раді чинили меблі

Нардепи в Раді чинили меблі

Нардепи в Раді чинили меблі

Нардепи в Раді чинили меблі

Нардепи в Раді чинили меблі

Як повідомляв OBOZREVATEL, 5 грудня в залі Верховної Ради України народний депутат від "Слуги народу" Максим Бужанський напав на колегу по фракції Гео Лерос.

Пізніше нардепка від "Слуга народу" Ірина Верещук зізналася, що бійка сталася через неї.

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Автор
Тимур Григоренко
Особи
Ярослав Дубневич Володимир Арешонков Олесь Довгий
Місце
Україна
Тег
Верховна Рада України
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