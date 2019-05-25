"Лакмусовий папірець!" У Німеччині пояснили суть перемоги України над Росією для Путіна

Реакція Росії на рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо захоплених українських моряків, є тестом для Кремля.

Про це заявив представник з питань зовнішньої політики фракції Зелених в німецькому Бундестазі Мануель Саррацин, який був присутній на оголошенні рішення Міжнародного морського трибуналу про призначення тимчасових заходів у справі Україна проти Росії, пише" Укрінформ".

"24 моряки – це лакмусовий папірець на те, чи зацікавлений Путін в мирному врегулюванні війни на Донбасі і деескалації в Азовському морі", – зазначив політик.

За його словами, рішення трибуналу є "хорошим і мудрим".

Саррацин вважає, що якщо РФ не виконає вимогу про негайне звільнення моряків, "вона продемонструє, що не лише в черговий раз порушує міжнародне право, але і не має ніякого інтересу до мирного вирішення конфлікту в Україні в цілому так само, як в Азовському морі".

Володимир Путін LiveJournal

Депутат підкреслив, що Німеччина сама є важливою морською державою, тому для неї важливо знати, чи поважає Росія міжнародне право. "Це також в бізнес-інтересах Німеччини", – резюмував він.

Нагадаємо, Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення щодо трьох пунктів:

– Негайно звільнити і повернути українські кораблі (19 голосів "за", 2 "проти").

– Звільнити і повернути українських моряків (19 "за", 1 "проти").

– Росія і Україна повинні подати до суду звіт про виконання тимчасових заходів до 25 липня (19 "за", 1 "проти").

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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