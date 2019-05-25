"Лакмусовий папірець!" У Німеччині пояснили суть перемоги України над Росією для Путіна

Реакція Росії на рішення Міжнародного трибуналу з морського права щодо захоплених українських моряків, є тестом для Кремля.
Про це заявив представник з питань зовнішньої політики фракції Зелених в німецькому Бундестазі Мануель Саррацин, який був присутній на оголошенні рішення Міжнародного морського трибуналу про призначення тимчасових заходів у справі Україна проти Росії, пише" Укрінформ".
"24 моряки – це лакмусовий папірець на те, чи зацікавлений Путін в мирному врегулюванні війни на Донбасі і деескалації в Азовському морі", – зазначив політик.
За його словами, рішення трибуналу є "хорошим і мудрим".
Саррацин вважає, що якщо РФ не виконає вимогу про негайне звільнення моряків, "вона продемонструє, що не лише в черговий раз порушує міжнародне право, але і не має ніякого інтересу до мирного вирішення конфлікту в Україні в цілому так само, як в Азовському морі".
Володимир Путін
LiveJournal
Депутат підкреслив, що Німеччина сама є важливою морською державою, тому для неї важливо знати, чи поважає Росія міжнародне право. "Це також в бізнес-інтересах Німеччини", – резюмував він.
Нагадаємо, Міжнародний трибунал ООН з морського права ухвалив рішення щодо трьох пунктів:
– Негайно звільнити і повернути українські кораблі (19 голосів "за", 2 "проти").
– Звільнити і повернути українських моряків (19 "за", 1 "проти").
– Росія і Україна повинні подати до суду звіт про виконання тимчасових заходів до 25 липня (19 "за", 1 "проти").
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 листопада 2018 року корабель РФ протаранив буксир ВМС України, після чого Росія застосувала зброю і захопила три судна.
Всі 24 члени їх екіпажів потрапили в полон, троє моряків отримали поранення.
Всі 24 захоплених українських моряків визнали себе військовополоненими.
17 квітня 2019 року суд продовжив арешт українцям до 24-26 липня.
10 травня в Міжнародному трибуналі з морського права пройшли слухання про незаконне затримання Росією 24 українських моряків.
Раніше в МЗС України спрогнозували, що Росія виконає рішення Міжнародного морського трибуналу щодо захоплених у полон українських моряків, однак зробить це у властивій Кремлю манері.
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