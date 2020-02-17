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17 лютого • оновлено в 20:50
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"Квиток в один кінець!" Нардеп ОПЗЖ запропонував поїхати на парад до Путіна і нарвався на відповідь. Відео

19.1т
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Співголова фракції "Опозиційна платформа – За життя" Вадим Рабинович запропонував Верховній Раді сформувати делегацію для участі в параді 9 травня в Москві і нарвався на жорстку критику з боку колег.

Із такою ініціативою він виступив у понеділок, 17 лютого, на погоджувальній раді парламенту (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Наближається велика дата – 75-річчя перемоги над фашизмом. Я переконаний, що Верховній Раді потрібно сформувати парламентську делегацію на участь у параді Перемоги в Москві. Наші батьки і діди стояли поруч, захищаючи і Москву, і Київ, і Львів. І тому в день 75-річчя перемоги ми повинні стояти поруч", – видав Рабинович.

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Рабиновича рознесли за ідею поїхати на парад до Путіна

Рабиновича рознесли за ідею поїхати на парад до Путіна

На це депутатка від "Європейської Солідарності" Ірина Геращенко відповіла "Ганьба!" і попросила спікера Верховної Ради "зупиняти такі промови".

"У попередні роки на подібних парадах марширували ті дивізії, які воюють на Донбасі, зокрема танкова псковська дивізія, яка розстрілювала наших героїв під Іловайськом і Дебальцевим", – обурилася вона.

Також відповів Рабиновичу заступник голови фракції "Голос" Ярослав Железняк. Нардеп запропонував колезі поїхати самому і більше в Україну не повертатися.

"Якщо є нестримне бажання піти і вклонитися перед Путіним, то вони можуть самостійно сформувати цю делегацію бажано взяти квиток в один кінець. Я впевнений, що якщо вони залишаться в Кремлі, вони будуть значно природніше і реалістичніше виглядати там, ніж в українському парламенті", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше "ЄС" зажадала від Зеленського відреагувати на пропозицію поїхати на парад до Москви.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Ірина Геращенко Ярослав Железняк Вадим Рабинович
Місце
Україна
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Какой нах парад если руслики воевали только у Власова сидели за Уралом и в заградотрядах?воевали беларусы и украинцы !
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Совсем Рабинович из ума выжил я считал его по умнее
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Кувалдин Иван
Кувалдин Иван
Артеллерист Моня, Ты и себя считаешь "поумнее", хотя сам из ума выжил, коль строчишь такую околесицу.
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Чан Джеки
Чан Джеки
вадик ты прав язжай жидок тама тобя устретят твои братаны типа жириновский и подконец парада зарядуть царь-пушку тобою и салют будеть планетарного масштаба и то сикоко говна взлетить над кремлем ему кремлю непривыкать.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Чан Джеки, выпей йаду, ты болен
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