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Курс на НАТО і ЄС: Клімкін зробив несподівану заяву

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Україні буде простіше стати членом військово-політичного блоку НАТО, ніж членом Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, підкресливши, що це питання середньострокової перспективи, передає "Інтерфакс-Україна".

"У НАТО, звичайно, простіше, оскільки це фокус на реформування сектора безпеки й оборони. Що стосується ЄС, можете вважати, що це банально, але чим краще ми виконуватимемо Угоду про асоціацію, чим краще ми будемо переймати європейські стандарти, тим швидше отримаємо членство у ЄС, після того як отримаємо європейську перспективу", — сказав він.

Павло Клімкін

Павло Клімкін

"АіФ"

Клімкін додав, що цього можна досягти у середньостроковій перспективі, продовживши зміни в країні.

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"Йдеться не просто про реформи, а про фундаментальні зміни в країні. Ми повинні багато зробити, щоб стати членами ЄС і НАТО", — додав глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 22 листопада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про внесення змін у Конституцію щодо європейського та євроатлантичного курсу України.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що на саміті НАТО він почув головний меседж — двері Альянсу для України відчинені.

За його словами, Україна зможе стати повноправним членом НАТО після того, як вітчизняне озброєння буде максимально відповідати натовським стандартам. Також він додав, що Україна уже серйозно просунулася у реалізації цієї мети.

Крім того, Порошенко заявляв, що Україна проведе в майбутньому два референдуми, на яких будуть винесені питання вступу країни в НАТО і Європейський Союз.

Читайте всі новини по темі "євроінтеграція" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
євроінтеграція
Особа
Павло Клімкін
Місце
Україна
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
через 20 - 30 лет ... СУГС!
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Orlov Oleg
Orlov Oleg
Ильчук Андрей, идиот,что там с местом перевоза и противоречиями,а в конституции есть определение "народ"?что связывает поколения свидомого быдла-это беспросветная тупость,патологическая жадность,продажность и врожденное предательство..жри,сука
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Воронов Евгений, ЗЖикай лучше как твои деды делая здравия каждому кто их пердолил, ждун коммунизмы)))
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Orlov Oleg
Orlov Oleg
у павлика совсем кукушка съехала
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Ivanov Valeriy
Ivanov Valeriy
Украина - в ЕС и НАТО? Действительно, неожиданно. Я аж вздрогнул. Первый раз вздрогнул, когда это сказал Кравчук, потом Кучма, потом Ющенко, потом Янукович и много-много раз повторил Порошенко.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Ivanov Valeriy, хорошо хоть, что ты тому, что НАТО в Азове рад, а то что бы мы с ещё одной истерикой делали:)
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