Курс на НАТО і ЄС: Клімкін зробив несподівану заяву

Україні буде простіше стати членом військово-політичного блоку НАТО, ніж членом Європейського Союзу.

Про це заявив міністр закордонних справ Павло Клімкін, підкресливши, що це питання середньострокової перспективи, передає "Інтерфакс-Україна".

"У НАТО, звичайно, простіше, оскільки це фокус на реформування сектора безпеки й оборони. Що стосується ЄС, можете вважати, що це банально, але чим краще ми виконуватимемо Угоду про асоціацію, чим краще ми будемо переймати європейські стандарти, тим швидше отримаємо членство у ЄС, після того як отримаємо європейську перспективу", — сказав він.

Павло Клімкін "АіФ"

Клімкін додав, що цього можна досягти у середньостроковій перспективі, продовживши зміни в країні.

"Йдеться не просто про реформи, а про фундаментальні зміни в країні. Ми повинні багато зробити, щоб стати членами ЄС і НАТО", — додав глава МЗС.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Верховна Рада 22 листопада ухвалила у першому читанні президентський законопроект про внесення змін у Конституцію щодо європейського та євроатлантичного курсу України.

Раніше президент України Петро Порошенко заявив, що на саміті НАТО він почув головний меседж — двері Альянсу для України відчинені.

За його словами, Україна зможе стати повноправним членом НАТО після того, як вітчизняне озброєння буде максимально відповідати натовським стандартам. Також він додав, що Україна уже серйозно просунулася у реалізації цієї мети.

Крім того, Порошенко заявляв, що Україна проведе в майбутньому два референдуми, на яких будуть винесені питання вступу країни в НАТО і Європейський Союз.