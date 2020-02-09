"Купи Шарика!" "Слуг народу" потролили через собаку і коммуналку

Депутати ВРУ заявили, що не готові купити собаку "елітної породи", яку їхній колега зі "Слуги народу" Євген Брагар порадив продати пенсіонерці, аби за ті гроші сплатити борги за комунальні послуги.
Про те, що парламентарії думають про самого Брагара, його пораду й те, скільки б змогли "заплатити за Шарика", вони розповіли в кулуарах Ради журналістам. Відео опублікувала "Українська правда" у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
"Цим бабусям потрібна допомога, і ми надаватимемо її, принаймні у мене на районі. Але собаку не куплю: у мене немає домашніх тварин і бажання їх заводити", – зізнався Роман Грищук зі "Слуги народу".
Євгер Брагар запропонував продати Шарика
А ось "слуга" Олександр Скічко зауважив, що ім’я Шарик – брендове, а значить, така собака коштуватиме дорого.
"Зараз собаки бачте як підскочили в ціні. Вони на топі популярності. І навіть коти ображаються, що їх так не підносять", – пожартував він.
Роман Грищук
Українська правда
Водночас жарт українців, мовляв, "не чіпайте наших Бобіків – подавайте своїх Вовіків" молодий нардеп не оцінив.
"Я вважаю, що президента не можна продавати, бо в нас великі плани щодо реформування багатьох сфер в Україні", – додав Скічко.
Олександр Скічко
Українська правда
Його колега Роксолана Підласа повідомила, що уряд уже розібрався із проблемою пенсіонерки Любові Колючої з Кіровоградщини.
Роксолана Підласа
Українська правда
"Скільки я запропоную за Шарика?.. Слухайте, друзі людини – безцінні. Я за газ плачу мало, а ось за опалення багато – 1200 гривень на місяць", – зауважила вона.
Не менш скандальний, ніж Брагар, "слуга народу" Ілля Кива теж заявив, що прославлену собаку купувати не збирається, бо, мовляв, він людина відповідальна й поки собі дозволити такого не може.
Ілля Кива
Українська правда
"Ми й так оплатили їй борги. Приїхали допомогти людині в складній ситуації. Я особисто зі своєї зарплати виділив 2000 гривень, за які придбали гостинці, і собаці теж", – сказав нардеп.
Про велику відповідальність щодо тварин говорила і депутатка Євгенія Кравчук.
Євгенія Кравчук
Українська правда
"Шарик собі далі буде жити. Думаю, що в селі Аджамка у Кіровоградській області йому буде краще, ніж у Києві", – сказала нардепка, додавши, що реакція українців на скандал – природна.
Відмовилася забирати з Кіровоградщини Шарика і депутатка Вікорія Сюмар із "Європейської солідарності", а також мільйонери Вадим Новинський і Сергій Тарута.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Брагар у телеефірі порадив пенсіонерці, яка телефонувала у студію, продати собаку, якщо він елітної породи, задля оплати комунальних платежів.
Українці висміяли заяву народного депутата і створили масу фотожаб і мемів щодо "собачого" скандалу у президентській партії.
ЗМІ знайшли бабусю та її собаку, які стали "знаменитими" після історії.
В підсумку Брагарю довелося виправдовуватися, а його колегам із фракції "Слуга народу" – вибачатися за його витівки.
У "Слузі народу" заявили, що немає підстав для покарання нардепа Євгена Брагаря за скандальну "собачу" пораду пенсіонерці.
Спікер Верховної Ради України Дмитро Разумков жорстко відреагував на скандальні висловлювання нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагаря й зробив попередження іншим парламентарям.
Пенсіонерка Любов Колюча зізналася, що чекає в гості нардепа від "Слуги народу" Євгена Брагаря, який радив їй продати собаку й оплатити комуналку.
Вона також показала свою дворнягу Шарика.
Сам Брагар прокоментував скандал, який розгорівся довкола його поради щодо продажу собаки. Він заявив, що йому нормально живеться під пристальною увагою ЗМІ.
Стало відомо, що депутат від партії "Слуга народу" Євген Брагар обдурив пенсіонерку, не приїхавши на зустріч у село Аджамка, де вона проживає.
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