"Куля-дура" і "Надька-фугас: цікаві факти з життя Савченко

Позафракційний нардеп Надія Савченко, яку затримала Служба безпеки України, пройшла шлях від війни в Іраку до полону в Росії, а тепер ще й до звинувачень у підготовці держперевороту.

У 23 роки вона потрапила на війну в Іраку - з тих пір і почалася її войовниче життя, говориться в сюжеті ТСН.

Тоді, 14 років тому, її в колах армійців знали за прізвиськом "Куля". Савченко у групі миротворців брала участь у подіях в Іраку.

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"Прізвисько "Куля" мені дав комбат 13-го окремого батальйону 95-ї бригади у Житомирі. Не знаю, чого мене так назвали, але тут хлопці вже змінили на "Фугас". Вийшло Надька-фугас, а там було Куля-дура", - говорила тоді Савченко.

У 2005 році вона повернулася в Україну і вступила до Харківського університету повітряних сил. Двічі Савченко звідти відраховували з формулюванням "непридатна до польотів". Надія поновлювалася і в підсумку стала штурманом вертольота МІ-24. Льотчицею сама себе вона назвала вже згодом.

"Можливо, просто любиш атмосферу, можливо, саму ситуацію, можливо, армія - це твоє, твоя робота", - говорила вона.

Під час Революції Гідності в об'єктиви камер Надія Савченко потрапила в зіткненнях на Грушевського, коли вмовляла протестуючих відійти і пояснювала, що силовики діють за наказом.

Уже на фронті, взявши відпустку в ЗСУ, Савченко виявилася в складі батальйону "Айдар".

17 червня 2014 року разом з групою добровольців вона з містечка Щастя вирушила в бік Луганська.

"Пішли за горілкою до гольф-клубу, не знаючи, то наша територія чи не наша. І через те потрапили всі", - вважає десантник 80-ї бригади Микола Патрощук. Він згадує, що його разом з товаришами по службі відправили на допомогу загону Савченко, і в тому бою підрозділ втратив бійців, а сама Савченко потрапила в руки бойовиків через власну недбалість.

"Вона вибігла на іншу сторону дороги. Там чеченець дав прикладом по потилиці і забрав її в полон", - стверджує учасник подій. "Вона вийшла на дорогу, на перехрестя, де відбувалася перестрілка. З боку безпеки це було безглуздо. Ведеться двостороння стрілянина, і вийти посередині, говорити по телефону... У підсумку сама була поранена", - говорить заступник командира батальйону 80-ї десантно -штурмовой бригади Іван Венгрин.

Як повідомляв "Обозреватель", у четвер, 22 березня, у Верховній Раді вирішили долю позафракційного народного депутата Надії Савченко: парламентарії дали згоду на залучення її до відповідальності, затримання і арешт.

Після цього Савченко затримали співробітники СБУ прямо в будівлі Верховної Ради. За визнанням її сестри Віри, Надія готова була до затримання і йшла в Раду з сумкою речей для в'язниці. У ГПУ мають намір просити суд обрати запобіжний захід для Савченко у вигляді утримання під вартою без права на заставу.

Пізніше в присутності адвоката генпрокурор Юрій Луценко підписав і оприлюднив підозру Савченко.