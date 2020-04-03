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3 квітня • оновлено в 22:30
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Кулеба жорстко відповів на випади російських дипломатів проти України

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба дав жорстку відповідь на "упереджені та тенденційні коментарі" офіційних осіб та МЗС Росії, висловлені 2 та 3 квітня.

Як зазначив міністр у своєму Facebook, вони "мають на меті здійснення певного тиску на Німеччину і Францію як учасників "Нормандського формату"".

"До того ж, вони, як і багато інших російських коментарів, містять: суттєві неточності, що спотворюють узгоджений наразі статус-кво; відверто неправдиві пасажі на адресу України, що не відповідають дійсності", – зазначив Кулеба.

Дмитро Кулеба

Дмитро Кулеба

Херсонська облдержадміністрація

При цьому він окреслив за пунктами чітку позицію України у кожному із піднятих питань. По-перше, міністр наголосив, що прямого "діалогу між Києвом і Донбасом" не існує.

"Є лише абсолютно прозорі домовленості в рамках єдиного Мінського процесу і Тристоронньої контактної групи, в яку входять Україна (захищається), ОБСЄ (посередник) і Російська Федерація (напала). Дипломатично закликаю російських колег дотримуватися виключно наявної наразі практики і використовувати мову Мінських угод", – наголосив він.

По-друге, Кулеба спростував звинувачення, що в Україні "відбувається погіршення ситуації з правами людини".

"Натомість, наші іноземні партнери та російські дипломати прекрасно знають, що такі порушення чітко зафіксовані представниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ на тимчасово непідконтрольних (окупованих) територіях в Донецькій і Луганській областях України", – наголосив він.

По-третє, коментуючи інтенсивність роботи Тристоронньої контактної групи, він визнав її зниження, проте зазначив, що пов'язано це виключно з глобальними тендеціями та заходами, пов'язаними з протидією поширення коронавірусу.

"В цьому немає жодних спроб політизації, а є лише суворе дотримання загальноприйнятих зараз заходів безпеки та здорового глузду", – наголосив міністр.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія звинуватила Україну нібито у зриві домовленостей про створення Консультативної ради з ОРДЛО. Дісталося й іншим членам "нормандського формату"

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Автор
Марина Погорілко
Особа
Дмитро Кулеба
Місце
Україна
Тег
Міністерство закордонних справ України
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