Ситуація у світі через карантин пов'язаного з поширенням коронавірусу надалі погіршуватиметься і пересуватися буде все важче. Тому українцям за кордоном варто негайно задуматися про своє повернення.

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Такі рекомендації в ексклюзивному інтерв'ю OBOZREVATEL дав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. "Хочу звернутися до людей, які можуть повернутися тими нерегулярними рейсами, які ми організували разом з авіакомпаніями, і на які продаються квитки. Якщо ви можете купити квиток, купуйте і повертайтеся. Не чекайте, що десь колись потім вас якось безкоштовно вивезуть", – сказав він.

Кулеба закликав українців за кордоном негайно повертатися Ілюстрація

Кулеба пояснив, що далі буде тільки гірше.

"І дуже важливо проходити максимально контроль на зараження і дотримуватися самоізоляцію після повернення", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що країна не відправлятиме чартерні рейси за кордон для повернення своїх громадян, які покинули державу після попередження про пандемію коронавірусу.

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