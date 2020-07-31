Кулеба закликав ЄС посилити тиск на Росію через Крим: він перелічив порушення

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз розширити кримські санкції проти Росії через невиконання нею своїх міжнародних зобов'язань як країни-окупанта.

Про це глава МЗС заявив на зустрічі з керівниками дипломатичних місій ЄС 31 липня, повідомляється на сайті відомства. За його словами, санкційний і політичний тиск мають ключове значення.

"Він подякував ЄС за кримський пакет санкцій і наголосив на необхідності його розширення з урахуванням того, що Російська Федерація в подальшому продовжує окупацію і нехтує своїми зобов'язаннями як держави-окупанта відповідно до міжнародного права", – йдеться в повідомленні МЗС.

Зокрема, йдеться про незаконний запуск залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом, незаконне проведення російських виборів на півострові.

Також обговорювалася ситуація з порушенням прав людини в Криму і мілітаризація півострова.

Як повідомляв OBOZREVATEL, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запевнив Київ, що санкції Євросоюзу проти Москви залишаються в силі.