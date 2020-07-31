Кулеба закликав ЄС посилити тиск на Росію через Крим: він перелічив порушення
Кулеба закликав до посилення санкцій проти РФ. Фото МЗС.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Європейський Союз розширити кримські санкції проти Росії через невиконання нею своїх міжнародних зобов'язань як країни-окупанта.
Про це глава МЗС заявив на зустрічі з керівниками дипломатичних місій ЄС 31 липня, повідомляється на сайті відомства. За його словами, санкційний і політичний тиск мають ключове значення.
"Він подякував ЄС за кримський пакет санкцій і наголосив на необхідності його розширення з урахуванням того, що Російська Федерація в подальшому продовжує окупацію і нехтує своїми зобов'язаннями як держави-окупанта відповідно до міжнародного права", – йдеться в повідомленні МЗС.
Зокрема, йдеться про незаконний запуск залізничного сполучення між Росією і тимчасово окупованим Кримом, незаконне проведення російських виборів на півострові.
Також обговорювалася ситуація з порушенням прав людини в Криму і мілітаризація півострова.
Як повідомляв OBOZREVATEL, високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель запевнив Київ, що санкції Євросоюзу проти Москви залишаються в силі.