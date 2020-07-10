Кулеба відповів на заяву РФ про "дві нові держави" в Україні.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що надішле листи своїм колегам по "нормандському формату" щодо висловлювання представника Росії в Тристоронный контактній групі Бориса Гризлова про "створення двох нових держав в Україні".

Як він зазначив у інтерв'ю сайту "Сьогодні", такі висловлювання є неприйнятними та безпідставними.

"Після нашого інтерв'ю я підпишу додаткові листи на своїх колег-міністрів стосовно недавніх висловлювань абсолютно неприйнятних пана Гризлова в ТКГ. Думаю, що мій колега, Сергій Вікторович Лавров, як людина дуже досвідчена, яка дуже тонко розуміє міжнародні відносини, міжнародне право, зможе пояснити своєму колезі, пану Гризлову, що він, як кажуть в Україні, коли зробив таку заяву, "пустився берега", – сказав міністр.

Крім того, Кулеба, відповідаючи на питання журналіста, зазначив, що ризику анексії Росією ОРДЛО на сьогоднішній день немає.

"Я вважаю, що РФ просто грає в свою складну і, на мій погляд, вкрай небезпечну для неї гру. Заяви пана Гризлова на останньому засіданні ТКГ, коли він заявив, що на території України утворилися дві додаткові держави, – це, знаєте, є неприпустимим. Ми в таких випадках завжди дуже жорстко реагуємо", – додав глава МЗС України.

Нагадаємо, постійний представник України в ОБСЄ Євген Цимбалюк уже звернувся до представника Росії при ОБСЄ Олександра Лукашевича, вимагаючи пояснити висловлювання Гризлова. Цимбалюк наголосив, що Україна залишається відданою Мінським угодами. При цьому Київ готовий вести переговори з жителями тимчасово окупованих територій Донбас, але не з тими, хто отримав російські паспорти.

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Україні на переговорах ТКГ в Мінську не вдалося досягти особливого прогресу з приводу "особливого статусу" Донбасу з російською делегацією. Адже представники країни-агресора вирішили викреслити з майбутнього закону згадка про вимушених переселенців.