Вибори будуть: КСУ визнав конституційним указ Зеленського про розпуск Ради

Конституційний суд (КС) України визнав конституційним указ президента України Володимира Зеленського розпуск Верховної Ради і призначення позачергових парламентських виборів.

Відповідне рішення з'явилося на сайті КСУ і було прийнято на закритому засіданні Великої палати у четвер, 20 червня.

Рішення КСУ Скріншот

Депутат Верховної Ради України Мустафа Найєм підтвердив дане рішення. За його словами, "за" таке рішення проголсовало 11 суддів КС, "проти" - 5.

Таким чином, дострокові парламентські вибори відбудуться 21 липня 2019 року.

Речниця Зеленського Юлія Мендель одразу привітала очільжавиника дер з перемогою.

У чому бачили проблему

Указ Зеленського оскаржили в КСУ 62 народних депутатів із фракцій "Народний фронт" і Радикальної партії Олега Ляшка (РПЛ). На їхню думку, коаліція у Раді припинила існувати 17 травня 2019 року. Саме з 17 травня, за версією авторів, почався 30-денний термін формування нової коаліції і тому Зеленський нібито не мав права розпускати парламент.

Перемога Зеленського у КСУ

Сумнівне рішення?

Раніше багато експертів ставили рішення про розпуск під сумнів. Член Конституційної комісії Ігор Когут заявив, що всі конституційно-правові підстави для розпуску Верховної Ради є досить сумнівними і хиткими.

"Коаліція створюється з єдиною метою: запустити уряд. Звичайно, якщо з моменту початку роботи Верховної Ради протягом 30 днів не створена коаліція, а протягом ще 30 днів не сформований уряд, тоді з'являються підстави для розпуску парламенту. Але це стосується початку роботи парламенту", - підкреслив він в коментарі OBOZREVATEL.

Про можливу правову колізію в цьому питанні говорив і Надзвичайний і Повноважний Посол України, народний депутат першого скликання Володимир Крижанівський. Він пояснив, що факт відсутності коаліції в Раді протягом тривалого періоду не було зафіксовано офіційно.

"Повинно було бути зроблено якесь оголошення - або президента, або Верховної Ради - про те, що коаліція припинила існування, і що почався відлік 30 днів для створення нової коаліції. Такої заяви не було", - пояснив він OBOZREVATEL.

Голова Конституційного Суду України в 1996-1999 роках Іван Тимченко вважає, що у президента не було достатніх підстав для розпуску.

"У Конституції передбачено наявності коаліції, але я думаю, що це не причина. Це недостатня причина, щоб розпускати Верховну Раду", - сказав він.

У той же час він прогнозував, що рішення КСУ може бути політично заангажованим. "Вся справа в нинішньому складі КСУ", - відзначав у коментарі OBOZREVATEL Тимченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 червня Конституційний суд України перейшов до розгляду в закритому режимі слухання щодо конституційності указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради.

Президент Зеленський підписав указ "Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів", згідно з яким день голосування на позачергових виборах депутатів призначений на 21 липня.

Конституційне подання 62 народних депутатів щодо відповідності Конституції України (конституційності) даного указу президента надійшло в КС 24 травня. Нардепи вважали, що указ не відповідає такому елементу верховенства права, як юридична визначеність, оскільки не містить належного обґрунтування наявності підстав для дострокового припинення повноважень парламенту.

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