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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

КСУ проти Зеленського: Парубій передав документи, які можуть зірвати вибори

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До Конституційного суду України передані документи, яких не вистачало на засіданні КС під час розгляду конституційності указу про розпуск парламенту.

У документах вказана чисельність складу коаліції у Верховній Раді. Про це на Міжнародному форумі Via Carpatia-2019 розповів спікер Андрій Парубій.

"Я як голова Верховної Ради передав до (Конституційного. — Ред.) суд кілька важливих документів. Один із них — це документ чисельності двох фракцій, які входили до складу коаліції. Крім того, я передав інший документ — всі заяви, які надходили до апарату ВР про вихід із коаліції. Коаліція на початку свого створення налічувала 302 народних депутати, я передав усі заяви народних депутатів, які написали заяви про вихід, і якщо кількість цих заяв відняти від цифри 302, то виходить більше, ніж 226", — повідомив нардеп .

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Парубій акцентував, що на момент виходу "Народного фронту" з коаліції вона існувала, і, крім членів двох фракцій, до коаліції входило багато позафракційних депутатів.

"І в 2016 році, і в травні, до виходу "Народного фронту" в коаліції налічувалося понад 226 народних депутатів", — наголосив парламентар.

Нагадаємо, що Конституційний суд України має ухвалити рішення з приводу Указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради протягом 30 днів від дня початку розгляду справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 21 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

  • 22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

  • 23 травня до Верховного суду України подали скаргу на указ Зеленського.

  • 24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

  • 11 червня відбулося засідання КСУ, на якому був присутній президент Зеленський.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Андрій Парубій
Місце
Україна
Теги
Конституційний суд УкраїниВерховна Рада Україникоаліціянародний фронт
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Ежов Игорь
Ежов Игорь
Шо есть ещё вата, которая считает указ законным?
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Sorokin Andrew
Sorokin Andrew
если так каждій недоросль будет подтираться конституцией , то недолго превратиться в паРашу. у вована кріша поехала ? он еще непонял, что єто не кино?
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Morjakov Alex
Morjakov Alex
Sorokin Andrew, Ну да в 14 году на майдане потерялись конституцией и ничего)))
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Ш. Олег
Ш. Олег
Документы? "Гы!" три раза. Это как если бы я пришёл устраиваться на работу, меня попросили показать диплом и трудовую книжку, а я вместо них тыкал под нос завотделом кадров свою фотографию в белом халате и справку из милиции о том, что за последние 10 лет не привлекался по статье за тунеядство. :) Была коалиция? Так докажи, Андруша! Тебе ли, буквоеду, не знать, КАК должно выглядеть реальное доказательство? Поимённый список и всё, что полагается в таких случаях.
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Lubimov Oleg
Lubimov Oleg
Ш. Олег, опять тролли почесали. не рада а представитель президента должен доказать отсутствие коалиции!!!!!!! для этого его и вызвали!!!! не рада ответчик этого дела. если рада работает и принимает решения ей не надо никому ничего доказывать! это президент используя свою должность хочет убрать ему не угодную раду и набрать своих клоунов из 95 в новую раду.вот пускай и доказывает . очередной проффесор у руля страны!!!!!!
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Ш. Олег
Ш. Олег
Ежов Игорь, так я… это… работаю уже, вроде. Про диплом и трудовую книжку просто для примера написал. Да и за тунеядство никто никого давно не привлекает. :) Но насчёт бреда не согласен. Какой же это бред? Если кто и бредит, то это Парубий - ему кажется, что его действия это демонстрация мощи Верховной Рады. А на самом деле это конвульсии.
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