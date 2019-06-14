КСУ проти Зеленського: Парубій передав документи, які можуть зірвати вибори

До Конституційного суду України передані документи, яких не вистачало на засіданні КС під час розгляду конституційності указу про розпуск парламенту.

У документах вказана чисельність складу коаліції у Верховній Раді. Про це на Міжнародному форумі Via Carpatia-2019 розповів спікер Андрій Парубій.

"Я як голова Верховної Ради передав до (Конституційного. — Ред.) суд кілька важливих документів. Один із них — це документ чисельності двох фракцій, які входили до складу коаліції. Крім того, я передав інший документ — всі заяви, які надходили до апарату ВР про вихід із коаліції. Коаліція на початку свого створення налічувала 302 народних депутати, я передав усі заяви народних депутатів, які написали заяви про вихід, і якщо кількість цих заяв відняти від цифри 302, то виходить більше, ніж 226", — повідомив нардеп .

Парубій акцентував, що на момент виходу "Народного фронту" з коаліції вона існувала, і, крім членів двох фракцій, до коаліції входило багато позафракційних депутатів.

"І в 2016 році, і в травні, до виходу "Народного фронту" в коаліції налічувалося понад 226 народних депутатів", — наголосив парламентар.

Нагадаємо, що Конституційний суд України має ухвалити рішення з приводу Указу президента України Володимира Зеленського про розпуск Верховної Ради протягом 30 днів від дня початку розгляду справи.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

21 травня, Президент України Володимир Зеленський підписав указ про розпуск Верховної Ради VIII скликання і призначення дострокових парламентських виборів на 21 липня.

22 травня Верховна Рада відмовилася розглядати законопроект Зеленського про зміну системи виборів народних депутатів.

23 травня до Верховного суду України подали скаргу на указ Зеленського.

24 травня група народних депутатів із фракції "Народний фронт" внесла до Конституційного суду подання про неконституційність указу.

11 червня відбулося засідання КСУ, на якому був присутній президент Зеленський.

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