КСУ не ухвалив рішення щодо закону про мову – ЗМІ
Засідання за поданням про мову відбулося, але рішення не винесено
Дата наступного слухання поки не відома
Велика палата Конституційного суду України на засіданні 3 листопада не ухвалила рішення щодо конституційності закону про державну мову.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу КСУ.
"Засідання за поданням про мову відбулося, рішення не винесено", – йдеться в повідомленні.
У КСУ додали, що дата наступного слухання поки не відома.
Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 3 листопада прихильники мовного закону оточили будівлю КСУ, її взяли під охорону силовики.
Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що мовний закон, який регулює використання української мови як державної, не є проблемним.