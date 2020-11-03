КСУ не ухвалив рішення щодо закону про мову – ЗМІ

Велика палата Конституційного суду України на засіданні 3 листопада не ухвалила рішення щодо конституційності закону про державну мову.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на пресслужбу КСУ.

"Засідання за поданням про мову відбулося, рішення не винесено", – йдеться в повідомленні.

У КСУ додали, що дата наступного слухання поки не відома.

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що 3 листопада прихильники мовного закону оточили будівлю КСУ, її взяли під охорону силовики.

Глава Конституційного суду України Олександр Тупицький заявив, що мовний закон, який регулює використання української мови як державної, не є проблемним.