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2 грудня • оновлено в 11:13
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Матвій Ганапольський
Матвій Ганапольський
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Крым и Украина: Apple ничего менять не будет

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Все возбудились по поводу того, что айфоновские карты показывают Крым Российским. По этому поводу протест уже заявила Украина, обратилась в Госдеп. Я представляю себе, как Трамп звонит в Эппл и требует карты поменять. А там у него спрашивают — "А что нам делать, если в России запретят торговать айфонами, а там каждый третий имеет именно айфон, так вы нам деньги компенсируете? Вы же у нас гарант развития бизнеса?".

Трамп так мнётся, а потом говорит: "Что бы вы все сгорели с вашей Россией и вашей Украиной!".

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Думается, что в Эппл ничего менять не будут, потому что потеря российского рынка для Эппл важнее любой идеологии.

Есть другое предложение — от бывшего министра иностранных дел Климкина — кстати, замечательного дипломата и очень разумного человека. Он предлагает объявить бойкот продукции Эппл, не покупать ничего яблочного. Но вот я себе представляю, как из крупных украинских сетей звонят Зеленскому и говорят — "Мы тут решили бойкот объявить Эппл, у нас потери будут миллиардные. Вы у нас главный идеолог страны, может компенсируете нам из бюджета какие-то миллионы, ведь вы гарант не только мира и Конституции, но ещё и развития бизнеса".

Зеленский матерится, играет на рояле и посылает их на то, чем на рояле играл.

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Короче говоря, не имеет эта проблема решения, и не только в Украине и России. Она не имеет решения, к примеру, в Индии и Пакистане, где есть спорные территории; нет решения в конфликте между Азербайджаном и Арменией по Нагорному Карабаху. В Грузии с Абхазией та же проблема. Эти конфликты политические, компании типа Эппл просто не знают, как поступать, чтобы не потерять миллиарды из-за политики.

Конечно, если не знаешь как поступить в территориальном конфликте, смотри решения ООН. А там чётко сказано, что Крым украинский. Но нет у любого государства рычагов заставить Эппл, у которой капитализация больше практически любой страны, поступать не так, как эта компания считает.

А если объявить бойкот, то потеряешь избирателя.

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Короче, ситуация такая же гибридная, как войны, которые ведёт Россия и политика, которую ведут Трамп, Меркель и Макрон.

Поэтому, при том, что решение Эппл показывать каждому народу то, что ему приятно и законно, мне не очень нравится, я бы на этой проблеме не заморачивался, бойкоты не объявлял, а следил бы, чтобы эта позорная война поскорее закончилась, и именно в свете решений ООН.

Политики просто должны сделать свою работу.

Поможем Эппл, и тогда они будут показывать одни карты для всех.

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Автор
Матвій Ганапольський Матвій Ганапольський
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Джерело
Джерело: Эхо Москвы
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Cooper Lee
Cooper Lee
Кстати предложение Mega Death самое интересное,а главное правильное. И сделать это должно государство.
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Mega Death
Mega Death
Откуда взялось у Моти - "....а там( в России) каждый третий имеет именно айфон"?))) Это же нищая страна где половина населения "на дырку" ходят в туалет))) .....но с айфоном))
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Johnsson John
Johnsson John
Какой-такой Крым, если есть Мальдивы?
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