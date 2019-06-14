"Крутіше, ніж Брексіт": Забужко розсекретила феномен президента Зеленського

Приголомшливій перемозі на виборах президента України Володимира Зеленського передували роки підготовки суспільства до цього.

В цілому зазначену подію можна сміливо порівняти з Брексітом у Великобританії, який також ретельно пропрацьовувався фахівцями, заявила українська письменниця Оксана Забужко в інтерв'ю "Наше слово".

"Я вам скажу, що я ще кілька років тому не знала, хто такий Зеленський. Я не їжджу автобусами до Польщі. А там – до речі, як і у всіх автобусах далеких рейсів, на міжміських маршрутках в Україні – постійно крутять "95 квартал". Ця медійна кампанія тривала роками, а не три місяці, і навіть не кілька років – а задовго до початку того самого серіалу "Слуга народу", який був вже технологічно розроблений "з далеким прицілом", "під вибори". Це не гірше, ніж історія Брексіту", – вважає вона.

За словами Забужко, українське суспільство приблизно від середини нульових років системно "призвичаювали" до обличчя Зеленського. Паралельно з цим всі п'ять років після Євромайдану людям через ЗМІ нав'язували думку про те, що в Україні все погано, всі політики тільки крадуть і займаються корупцією і саме тому країні потрібне "нове обличчя".

Оксана Забужко

"А яке обличчя викликає позитивні асоціації, сміх і веселощі? Я вперше почула голос Зеленського в таксі, це була реклама золотих обручок – ось вам і позитив: любов, сімейні цінності. Це все – величезна робота з підсвідомістю, логічно це не концептуалізується, не вербалізується, це – управління на рівні масової психології", – розповідає письменниця.

За її словами, обрання в Україні актора президентом може бути кейсом, який в майбутньому вивчатиме весь світ. Питання тільки в тому, яким досвідом це стане.

"Тобто зараз насправді відбуваються дуже цікаві події, Україна знову в авангарді як фронтир, передній край ось цієї глобальної війни за смисли. Як авантюра, президентство Зеленського куди крутіше, ніж Брексіт, крутіше, ніж рух П'яти зірок в Італії – масштабніше, системніше. Якщо українське суспільство з цим впорається – це буде урок для всього людства. Тому не варто впадати у відчай і нарікати, які ми дурні", – підкреслює Забужко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, директор Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович висловив думку, що творчість і продукти студії "Квартал 95", лідером якої був Зеленський, вказують на те, що йому нібито "важко стати українським президентом". Він дорікнув нинішньому главі держави тому, що той протягом довгих років формував українцеві образ "глупого малороса".

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