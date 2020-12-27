Кривонос "підіграв" пропагандистам РФ, розкритикувавши слова Зеленського про мобілізацію

Заступник секретаря РНБО, генерал-майор Сергій Кривонос "підіграв" російським пропагандистам, публічно розкритикувавши ідею президента України Володимира Зеленського масово мобілізувати жінок і чоловіків у разі нового нападу РФ.

У коментарі НВ Кривонос заявив, що оточення Зеленського переконує його про можливість тотальної мобілізації в Україні, однак якщо це й можна зробити теоретично, то на практиці цього не станеться.

Пропагандистські ЗМІ Росії, зокрема РИА Новости, RT та інші, ласо розповсюдили заяву про "незгоду РНБО із Зеленським" (щоб подивитися скрини, доскрольте до кінця сторінки).

Зазначимо, що у Кривоноса були всі можливості, щоб передати свою думку особисто президенту, замість того, щоб виносити її в публічну площину, на чому й зіграли росЗМІ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Зеленський заявив, що у разі масштабного вторгнення Росії на територію України під загальну мобілізацію потраплять усі громадяни, враховуючи жінок.

"Це жахлива ситуація, я навіть не хочу її уявляти. Я проти цього. Будемо сподіватися, що це неможливо. Інакше буде велика війна. Ми нікуди не підемо, ми всі будемо воювати, всі будуть мобілізовані – і чоловіки, і жінки. Це буде погано для населення України. І я думаю, що Росія це прекрасно розуміє", – сказав президент.