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"Кришують у Мін'юсті": Гриценко озвучив схему рейдерства в Україні

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Лідер партії "Громадянська позиція" Анатолій Гриценко розповів, яким чином в Україні здійснюються рейдерські захоплення.

Схему злочинних дій озвучив він в ефірі програми "Свобода слова" у понеділок, 24 червня.

"Конкретний приклад – Кіровоградська область. Людина побудувала елеватор, прийшла, а він уже не її. Перевіряють, яким чином забрали. Виявляється, якийсь реєстратор, у якого є авторизація, входить у базу даних, у нього є ліцензія, видана Мін'юстом. Він це зробив. Його знаходять п'яним "в уматі". Зрозуміло, що ця людина не мала нічого отримати. Десь під Мін'юстом таких кришують і видають їм ліцензії. Людина проводить таку операцію вартістю в кілька мільйонів. Потім вона зникає або виїжджає за кордон", – пояснив Гриценко.

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Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

Скріншот із відео

Крім того, політик розповів, як забирають земельні паї в українців. За його словами, місцеві "земельні барони" відбирають у людей похилого віку землю, обманом примушуючи їх підписати документи і виплативши подобу паю.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в партії Гриценко заявили, що з банківської системи України за п'ять років украли півтрильйона гривень.

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Тема
Рейдерство
Особа
Анатолій Гриценко
Місце
Україна
Тег
Громадянська позиція
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