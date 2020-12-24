Кулеба заявив, що Україна буде перешкоджати Росії в опрісненні води для Криму

Україна планує перешкодити співпраці великої міжнародної компанії з Росією у роботі над опреснением води в тимчасово окупованому Криму.

Таку заяву 24 грудня в ефірі "Україна 24" зробив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. Він вказав, що про плани залучити міжнародну компанію до забезпечення півострова прісною водою раніше повідомляла незаконна окупаційна "влада" Криму.

"Ми відразу почали роботу й обов'язково знайдемо цю компанію і будемо їй перешкоджати реалізувати цей проєкт", – сказав Кулеба.

Він назвав це "щоденною роботою, яка не потрапляє на перші шпальти газет".

Також міністр прокоментував заяву президента Росії Володимира Путіна про те, що в Криму є запаси води. Глава країни-агресора, як зазначив Кулеба, "дуже часто говорить речі, які не перетинаються з реальністю".

"Мені невідомо про якісь шалені поклади води в Криму, які вони зможуть розробити", – додав він.

Глава МЗС вказав, що основна причина браку прісної води в Криму – мілітаризація окупантом українського півострова.

"Насправді води для цивільного населення в Криму достатньо. Проблема води виникає через різке зростання споживання військовими базами і промисловістю. Тому все дуже просто: демілітаризуйте Крим, перестаньте перетворювати його на атомний човен – і все", – вважає Кулеба.

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