Крим - Україна, але Росія ні при чому? Чубарова обурила нова риторика "слуг народу"

Монобільшість "Слуги народу", та і в цілому українська влада сильно змінила свою риторику по відношенню до анексованому Криму.

Про це в інтерв'ю українській службі "Голос Америки" заявив лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров. За його словами, влада продовжує говорити, що Крим – це українська територія, яку ми повернемо, але не говорить про те, хто винен в тому, що вона окупована.

"Не говорить (влада) про Росію як факторі всіх цих подій. Більш того, треба розуміти і знати, що всі ті, хто говорить про важливість миру (абсолютно справедлива теза), але не пояснюють, що такий мир принесе потім набагато більше нещасть, будуть за це відповідати. Як тільки такий план буде реалізований, і Росія почне знищувати все українське, люди прийдуть і схоплять за горло не ворога, а того, хто країну до цього призвів", – підкреслив політик.

Рефат Чубаров

Бажання миру без повноти правди – величезна загроза, "перш за все для політиків, які цю ідею просувають".

"Потрібно не тільки говорити правду, а говорити її до кінця. І я зараз маю на увазі в тому числі всі міжнародні організації. Робити це, не шукаючи шляхів кардинального тиску на Росію, щоб змусити її повернутися в межі міжнародного права – напівробота. І вона в перспективі може принести загрозу вже іншим країнам", – зазначив Чубаров.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Новий прем'єр-міністр України Денис Шмигаль нібито виступив за подачу води до Криму. Пізніше він пояснив, що мав на увазі у своїй заяві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що не розглядає можливості відновлення подачі води з Дніпра в окупований Крим.

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