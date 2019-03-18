"Крим — це Україна!" В Євросоюзі різко поставили на місце Росію

Європейський Союз буде незмінним у своїй політиці невизнання анексії Криму Російською Федерацією.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні у Брюсселі, відкриваючи засідання Ради ЄС, передає "Інтерфакс".

"Ми підкреслюємо нашу європейську єдність і наше зобов'язання щодо того, що питання Криму у пріоритетах нашого порядку денного, і ми будемо продовжувати виконувати нашу політику невизнання незаконної анексії. Крим — це Україна", — сказала вона.

Федеріка Могеріні 24 канал

"Про це ми знову сказали у нашій спільній заяві вчора (17 березня. — Ред.), за що я хочу вам подякувати. Ми повністю солідарні з Україною, підтримуючи її суверенітет і територіальну цілісність", — наголосила Федеріка Могеріні.

Крім того, вона зазначила, що мілітаризація Криму і Севастополя за цей період спричинила негативний вплив на ситуацію у сфері безпеки в регіоні Чорного моря, а збільшення напруги в Керченській протоці у листопаді минулого року стало ще одним наслідком незаконної анексії Криму.

"ЄС очікує, що Росія беззастережно і невідкладно звільнить захоплених членів команд", — наголосила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст зазначив, що Російська Федерація влаштовувала п'ять років тому війну не проти України, анексувавши Крим, а проти всієї Європи.

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