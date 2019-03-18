|Політика
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
футболки з логотипом Obozrevatel Взяти участь
Приз
Реєстрація
БлогиСвіт

/Політика

"Крим — це Україна!" В Євросоюзі різко поставили на місце Росію

1.8тЧитати матеріал російською

Європейський Союз буде незмінним у своїй політиці невизнання анексії Криму Російською Федерацією.

Про це заявила високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні у Брюсселі, відкриваючи засідання Ради ЄС, передає "Інтерфакс".

"Ми підкреслюємо нашу європейську єдність і наше зобов'язання щодо того, що питання Криму у пріоритетах нашого порядку денного, і ми будемо продовжувати виконувати нашу політику невизнання незаконної анексії. Крим — це Україна", — сказала вона.

Федеріка Могеріні

Федеріка Могеріні

24 канал

"Про це ми знову сказали у нашій спільній заяві вчора (17 березня. — Ред.), за що я хочу вам подякувати. Ми повністю солідарні з Україною, підтримуючи її суверенітет і територіальну цілісність", — наголосила Федеріка Могеріні.

Новини
У Білорусі журналісти оголосили бойкот російському послу через Крим: що трапилося

Крім того, вона зазначила, що мілітаризація Криму і Севастополя за цей період спричинила негативний вплив на ситуацію у сфері безпеки в регіоні Чорного моря, а збільшення напруги в Керченській протоці у листопаді минулого року стало ще одним наслідком незаконної анексії Криму.

"ЄС очікує, що Росія беззастережно і невідкладно звільнить захоплених членів команд", — наголосила вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше журналіст зазначив, що Російська Федерація влаштовувала п'ять років тому війну не проти України, анексувавши Крим, а проти всієї Європи.

Підпишись на наш Telegram. Надсилаємо лише "гарячі" новини!

Читайте всі новини по темі "анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
анексія Криму
Особа
Федеріка Могеріні
Місце
БельгіяБрюссель
Поділитися у Facebook
10
Коментарі
0
28
Смішно
6
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Москалики до сих пір ще не зрозуміли,що від анексії Криму їм стало гірше,а не краще. Чи стали вони краще жити? Чи стали багатшими? Чи стали від цього щасливішими? Ні. А скоріш навпаки. Крим був дотаційним. Таким і залишився. Усі проблеми Криму рашисти узяли на себе. А це і виплати пенсій і нібито вкладання мільярдів у Крим. А насправді пуйлом і його злодіями,розкрадання цих грошей. Та ще й санкції,і платити за анексію Україні доведеться. А це ще більше збідніння рашиків. Як цього можна не розуміти???
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
В Евросоюзе резко поставили на место Россию. Россия мягко пятый год, посылает Евросоюз на детородный орган))))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Юг Руси
Юг Руси
Какая "резкая" тётка 😁
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / думки