"Крим – це Росія": Скабєєва розхвалила Зеленського за рішення щодо півострова

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва підтримала рішення президента України Володимира Зеленського облаштувати КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом.

"Зеленський приїхав на кордон з Кримом! Порошенко не приїжджав. І обіцяв облаштувати КПП" Чонгар ". Тобто нова українська влада хоча б не заперечує, що українці їздять в Крим відпочивати", - написала вона в телеграм-каналі.

Скабєєва звинуватила українську сторону в тому, що вона нібито "робила все, аби тільки українці не їздили в Крим".

"Добре, що Зеленський вирішив облаштувати кордон. Перший крок на шляху визнання очевидного: Крим - це Росія", - заявила вона.

Володимир Зеленський president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський побував в Одеській області, де зі скандалом змусив і. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення після того, як він не виконав доручення президента.

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