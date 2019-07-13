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"Крим – це Росія": Скабєєва розхвалила Зеленського за рішення щодо півострова

20.3т Читати матеріал російською

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва підтримала рішення президента України Володимира Зеленського облаштувати КПВВ на адмінкордоні з окупованим Кримом.

"Зеленський приїхав на кордон з Кримом! Порошенко не приїжджав. І обіцяв облаштувати КПП" Чонгар ". Тобто нова українська влада хоча б не заперечує, що українці їздять в Крим відпочивати", - написала вона в телеграм-каналі.

Скабєєва звинуватила українську сторону в тому, що вона нібито "робила все, аби тільки українці не їздили в Крим".

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"Добре, що Зеленський вирішив облаштувати кордон. Перший крок на шляху визнання очевидного: Крим - це Росія", - заявила вона.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

president.gov.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні Зеленський побував в Одеській області, де зі скандалом змусив і. о. голови Державної фіскальної служби України Олександра Власова написати заяву про звільнення після того, як він не виконав доручення президента.

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Тема
Анексія Криму
Особи
Володимир Зеленський Ольга Скабєєва
Місце
Україна
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Ви насолоджуєтесь повторами кримнашу? Ну хіба світ підтримає, тільки пальчиком біля скроні покруте.
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Антибандеровец Yuri
Антибандеровец Yuri
Смотрю Скабеева сильный раздражитель для свидомого быдла.
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Pruglo Sergey
Pruglo Sergey
Сливной бачок снова что-то булькнул?! =)))
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Pruglo Sergey, в сливном бачке что-то забродило..
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