Крим, НАТО та п'яна витівка: що Лужков говорив скандального про Україну

Колишній мер Москви Юрій Лужков, що помер 10 грудня у Німеччині, різко висловлювався щодо України і підтримував "російський" Крим.

Ексглава російської столиці ще у 2008 році заявляв, що Севастополь – це російське місто, і Росія не повинна віддавати Крим.

"Нам у жодному разі не можна залишати ні Севастополь, ні Крим. Ця позиція постійна. На всі інсинуації ми відповідаємо: Севастополь – це російське місто, це військово-морська база Росії, яка забезпечує геостратегічний баланс на півдні Росії. А його втрата – це втрата півдня Росії", – казав він.

Свої висловлювання Лужков повторив, коли прибув до Сімферополя, де знову розповідав про "російський" Крим. За ці висловлювання Служба безпеки України у травні 2008 року заборонила йому в'їзд в країну. На що Лужков відповів, що дії України є "відвертим нехтуванням договором, неприкритим прагненням у НАТО".

Пізніше Лужков заявляв, що Україні та Росії треба розірвати договір про умови перебування Чорноморського флоту в Севастополі та підписати новий.

Після того, як Росія у 2014 році окупувала український півострів, він підтримав ініціативу Держдуми РФ вимагати від України грошової компенсації за збиток, завданий Криму за роки перебування півострова у складі нашої країни.

"Росія по-дурному, по п'яні єльцинській, щороку 100 млн дол. віддавала Україні за право розміщення в Севастополі Військово-морського флоту. Те, що протягом багатьох років Україна отримувала від Росії гроші необґрунтовано, незаконно за утримання Військово-морського флоту в Севастополі, це факт", – казав він в ефірі "Коммерсантъ.FM".

Юрій Лужков

На думку ексмера Москви, Севастополь "завжди був огороджений від Криму" і мав екстериторіальний статус.

"Місто ніколи з його територією не передавалося і не належало Україні ні за законом, ні за міжнародним правом навіть за тих умов, коли весь Крим абсолютно незаконно віддав Хрущов", – вважав Лужков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 84-му році життя помер колишній мер Москви Юрій Лужков.

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