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10 грудня • оновлено в 13:37
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/ Політика

Крим, НАТО та п'яна витівка: що Лужков говорив скандального про Україну

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Колишній мер Москви Юрій Лужков, що помер 10 грудня у Німеччині, різко висловлювався щодо України і підтримував "російський" Крим.

Ексглава російської столиці ще у 2008 році заявляв, що Севастополь – це російське місто, і Росія не повинна віддавати Крим.

"Нам у жодному разі не можна залишати ні Севастополь, ні Крим. Ця позиція постійна. На всі інсинуації ми відповідаємо: Севастополь – це російське місто, це військово-морська база Росії, яка забезпечує геостратегічний баланс на півдні Росії. А його втрата – це втрата півдня Росії", – казав він.

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Свої висловлювання Лужков повторив, коли прибув до Сімферополя, де знову розповідав про "російський" Крим. За ці висловлювання Служба безпеки України у травні 2008 року заборонила йому в'їзд в країну. На що Лужков відповів, що дії України є "відвертим нехтуванням договором, неприкритим прагненням у НАТО".

Пізніше Лужков заявляв, що Україні та Росії треба розірвати договір про умови перебування Чорноморського флоту в Севастополі та підписати новий.

Після того, як Росія у 2014 році окупувала український півострів, він підтримав ініціативу Держдуми РФ вимагати від України грошової компенсації за збиток, завданий Криму за роки перебування півострова у складі нашої країни.

"Росія по-дурному, по п'яні єльцинській, щороку 100 млн дол. віддавала Україні за право розміщення в Севастополі Військово-морського флоту. Те, що протягом багатьох років Україна отримувала від Росії гроші необґрунтовано, незаконно за утримання Військово-морського флоту в Севастополі, це факт", – казав він в ефірі "Коммерсантъ.FM".

Юрій Лужков

Юрій Лужков

На думку ексмера Москви, Севастополь "завжди був огороджений від Криму" і мав екстериторіальний статус.

"Місто ніколи з його територією не передавалося і не належало Україні ні за законом, ні за міжнародним правом навіть за тих умов, коли весь Крим абсолютно незаконно віддав Хрущов", – вважав Лужков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на 84-му році життя помер колишній мер Москви Юрій Лужков.

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Автор
Тимур Григоренко
Особа
Юрій Лужков
Місце
Україна
Тег
Новини Росії
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Федоров Федор
Федоров Федор
По сути и добавить нечего. В этом вопросе ему нечего возразить.
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1
Любченко Светлана
Любченко Светлана
Опять Германия!!! Что-то русские не лечатся в родных больницах!!! Что так плохо с медициной в Москве???Надо было лужкову заниматься вопросами современной медицины, а не лезть в украинский Крым!!! вот и помер на чужине!!!
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васильевич василий
васильевич василий
Он прав
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