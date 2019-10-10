Кремлівський наратив: у марафоні Зеленського знайшли ознаки капітуляції

10 жовтня президент України Володимир Зеленський провів пресмарафон, під час якого озвучив свою позицію з низки ключових питань, зокрема щодо завершення війни на Донбасі й умов, які мають бути виконані. Глава держави також оцінив ймовірність особистої зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

"Дивлюся пресмарафон із жахом і огидою", – сказав у бліцінтерв'ю OBOZREVATEL ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Георгій Тука. І поділився своєю думкою про почуте й побачене.

– Ви дивитеся пресмарафон?

– Дивлюся із жахом і огидою.

– Що думаєте про те, що було сказано про Донбас, "нормандську зустріч", а також з приводу обіцянки Зеленського завершити війну з Росією?

– Словоблуддя. Чистої води словоблуддя.

І знову я бачу, з моєї точки зору, небезпечне словосполучення, яке містить у собі 100% кремлівські наративи. Знову чую "закон про особливий статус", якого не існує у природі. А втім, президент впевнено продовжує вживати цей кремлівський наратив.

Далі – мене різонула його слізлива мова щодо переселенців, про яких не дбала попередня влада, з чим я абсолютно згоден. Але водночас хотілося б зауважити, що і нинішня влада ні*ріна для них не робить. У проєкті Держбюджету стоять нулі в тих пунктах, які були виділені попереднім урядом.

Володимир Зеленський під час пресмарафону 10 жовтня Офіційний сайт президента України

Що ж до "нормандського формату" – знову кремлівські тези. "Припинення війни". Я не бачу тези про перемогу.

"Припинити війну", "припинити війну", "припинити війну"... Короткий шлях миру можливий лише на умовах капітуляції. Іншого шляху не існує.

– Виходячи з того, що було сказано, можна припустити: відбудеться зустріч Зеленського і Путіна або ні – чи то в "нормандському форматі", чи тет-а-тет?

– Ще вчора я був налаштований оптимістичніше в тому плані, що вона не відбудеться. Тому що, з моєї точки зору, єдине, що зараз президент Зеленський може зробити позитивного – це не робити нічого.

На цей оптимізм мене налаштувала заява Вадима Пристайка на каналі ICTV у понеділок, коли він сказав: "Так, зараз ми бачимо, що Путін не зацікавлений у цій зустрічі".

Хотілося крикнути: "Ну, нарешті, відкрили Америку!"

Але зараз я дивлюся, що президент продовжує дудіти в ту ж дудку: будь-якою ціною "нормандський формат" і ця зустріч.

– І розведення військ як головна умова. Може, ви помітили його докір: "Поки туди будуть приїжджати різні люди по обидва боки, які не хочуть розведення, і випадково періодично стрілятимуть, розведення не буде".

– Так-так, і про добровольців сказав. Це все я з огидою послухав.

Хоча Зеленський забуває про те, що зараз він має можливість сидіти в Києві фактично тільки завдяки цим хлопцям.

Новини Зеленський погодився на прямі переговори з Путіним щодо полонених

– Який ваш прогноз: як далі розвиватимуться події?

– Просто сподіваюся, що у нього нічого не вийде. І для цього ми будемо робити все. Я приєднався до руху опору, чинитимемо опір.

Георгій Тука

– Чи може щось із того, що прозвучало на цьому пресмарафоні, спровокувати новий Майдан?

– Продовження акції протесту заплановано на 14 жовтня. Я не бачу якихось особливих причин ані для його скасування, ані для соціального вибуху.

Але бачу, що у закритих пабліках почалося дуже активне обговорення ініціативи про перегляд пільг учасників АТО. Це викликає вкрай негативне ставлення з боку ветеранів, і не лише них.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!