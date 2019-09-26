"Кремль почують, а Україну – ні": Гончаренко попередив про загрозу бойкоту в ПАРЄ

Якщо Україна не подасть вчасно склад нової делегації у ПАРЄ, то навіть на новій сесії залишиться без своїх представників в органі.

Таким чином, вона зробить послугу Росії. Адже в ПАРЄ лунатиме тільки позиція окупантів, а інтереси України просто не буде кому представляти. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Якщо Україна на цьому тижні не відправить у ПАРЄ склад нової делегації, то оскільки нова делегація створена, що відображено на сайті Верховної Ради, стара делегація об 11:30 ранку 30 вересня втратить свої повноваження, а нова не набуде. Тобто в України не буде ніякої делегації у ПАРЄ", – попередив парламентар.

ПАРЄ

Він наголосив, що подати на затвердження повноваження українській стороні можна або в кінці листопада у Standing Committee Асамблеї, або вже 27 січня на початку зимової сесії. Однак за такого розвитку подій представники України не зможуть брати участі в роботі не тільки сесії, але і комітетів ПАРЄ до моменту подачі складу нової делегації.

"Вважаю, що такий розвиток подій буде не в інтересах України. Можна ухвалити рішення не брати участі в роботі жовтневої сесії, але делегацію треба подавати. Інакше і на сесії, і на комітетах, які відбуватимуться у міжсесійний період, лунатиме позиція Кремля, а України – ні", – застерігає Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Україна офіційно відмовилася від участі в осінній сесії Парламентської асамблеї Ради Європи через повернення Росії.

У ПАРЄ прокоментували відмову України від участі у сесії організації, заявивши, що Рада Європи – це не кафе, де можна вибирати все, що подобається.

При цьому частина народних депутатів, що увійшли в українську делегацію у Парламентській асамблеї Ради Європи, планує поїхати на осінню сесію ПАРЄ, незважаючи на бойкот.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram