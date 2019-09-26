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27 вересня • оновлено в 19:19
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"Кремль почують, а Україну – ні": Гончаренко попередив про загрозу бойкоту в ПАРЄ

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Якщо Україна не подасть вчасно склад нової делегації у ПАРЄ, то навіть на новій сесії залишиться без своїх представників в органі.

Таким чином, вона зробить послугу Росії. Адже в ПАРЄ лунатиме тільки позиція окупантів, а інтереси України просто не буде кому представляти. Про це написав на своїй сторінці у Facebook народний депутат України від фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко.

"Якщо Україна на цьому тижні не відправить у ПАРЄ склад нової делегації, то оскільки нова делегація створена, що відображено на сайті Верховної Ради, стара делегація об 11:30 ранку 30 вересня втратить свої повноваження, а нова не набуде. Тобто в України не буде ніякої делегації у ПАРЄ", – попередив парламентар.

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ПАРЄ

ПАРЄ

Він наголосив, що подати на затвердження повноваження українській стороні можна або в кінці листопада у Standing Committee Асамблеї, або вже 27 січня на початку зимової сесії. Однак за такого розвитку подій представники України не зможуть брати участі в роботі не тільки сесії, але і комітетів ПАРЄ до моменту подачі складу нової делегації.

"Вважаю, що такий розвиток подій буде не в інтересах України. Можна ухвалити рішення не брати участі в роботі жовтневої сесії, але делегацію треба подавати. Інакше і на сесії, і на комітетах, які відбуватимуться у міжсесійний період, лунатиме позиція Кремля, а України – ні", – застерігає Гончаренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Олексій Гончаренко
Місце
Україна
Тег
ПАРЄ
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Петренко Иван
Петренко Иван
Во всём виноваты попередники.Евроинтеграция под угрозой,а Порошенко хотел ещё до 2025 года подавать заявку на вступление в ЕС.Сказочный долбо@б.
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Стыдно ныне быть..украинцем
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
В Крым еще разок приехать не хочет? А то у тамошних мужиков руки чешутся.
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