"Кремль наступає!" Сенченко відповів на випад Путіна з паспортами для Донбасу

Перешкодою для указу президента РФ Володимира Путіна про спрощене отримання російського громадянства всіма жителями Донбасу міг би стати Закон України "Про врегулювання питань громадянства", концепцію якого давно пропонує партія "Сила права".

Про це написав глава політсили Андрій Сенченко на своїй сторінці у Facebook, нагадавши, що Кремль розвиває наступ на Україну.

Він пояснив, що суть запропонованого закону в тому, що в Україні буде дозволено подвійне громадянство, крім громадянства держави-агресора.

Андрій Сенченко Facebook Андрія Сенченка

"Громадянин України, за наявності будь-якого іншого громадянства, не має права бути депутатом, державним службовцем, суддею або співробітником правоохоронних органів", – зазначив Сенченко.

Також, за його словами, збереження громадянства РФ, отриманого до 20 лютого 2014 року в якості другого, на період збройної агресії Росії проти України буде передбачати призупинення виборчих прав. Політик додав, що отримання другого російського громадянства в цей час буде обумовлювати кримінальну відповідальність, а також призупинення виборчих прав.

"Громадяни України, які вимушено отримали на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя незаконний документ під назвою "паспорт громадянина Російської Федерації", звільняються від відповідальності, передбаченої п. 4, як жертви російської окупації", – прокоментував Сенченко.

Як зазначив голова "Сили права", ухвалення такого роду закону постійно забалакується і блокується "політиками, у яких в задній кишені лежить запасний паспорт".

"На жаль, судячи зі списків партій, які рвуться до влади, перспектив такого рішення важливої проблеми небагато. Країна проти путінської агресії, як і раніше, беззахисна", – підсумував він.

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