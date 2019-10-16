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16 жовтня • оновлено в 22:04
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"Не капітуляція": Кравчук розкрив суть "формули Штайнмаєра"

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Перший президент України Леонід Кравчук заявив про те, що не вбачає ознак капітуляції в "формулі Штайнмаєра".

"Кому б я не поставив питання: в чому полягає капітуляція? – ніхто не зміг мені на нього відповісти", – розповів він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

"Слова" зрада "і" капітуляція "- це слова красиві, страшні, але сенсу вони не мають ніякого", – додав перший президент.

"Формула Штайнмаєра" - це не капітуляція, переконаний Кравчук

"Формула Штайнмаєра" - це не капітуляція, переконаний Кравчук

Радіо Свобода

Він переконаний в тому, що "формула Штайнмаєра" може бути імплементована тільки після виконання низки обов'язкових умов.

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"Ми не можемо поступитися. Ми не можемо погодитися на те, чого хоче Росія: спочатку вибори, а потім все інше", – сказав він.

"Я часто спілкуюся з російськими телеканалами, і я ставив їм просте запитання: як можна провести вибори на Донбасі за законами української влади, коли там немає і натяку на українську владу? Як можна провести вибори, коли там дула автоматів і кулеметів, коли стріляють і вбивають, коли ніхто не може гарантувати безпеки? Немає відповіді", – зауважив перший президент.

За його словами, тільки після всіх необхідних кроків можна буде говорити про імплементацію "формули Штайнмаєра". "А зараз нічого імплементувати", – сказав він.

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Повну версію інтерв'ю з Леонідом Кравчуком скоро читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, раніше міністр закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що якщо український народ не підтримає "формулу Штайнмаєра", то уряд буде змушений направити третину бюджету на армію для захисту територіальної цілісності.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
Теги
Новини Донбасу Формула Штайнмаєра
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