Кравчук запросив Скабєєву до Києва. Відео

Перший президент України, новопризначений глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук запросив російську пропагандистської Ольгу Скабєєву до Києва.

З такою пропозицією Кравчук виступив в ефірі пропагандистської програми "60 хвилин", яку Скабєєву веде разом зі своїм чоловіком Євгеном Поповим.

Кравчук запропонував Скабєєвій відвідати столицю після того, як вона вибухнула черговою заявою про українських націоналістів.

"Приїжджайте в Київ, я вас запрошую. Я вас посаджу в красиве крісло, сяду навпроти, поставимо перед собою монітор і будемо говорити дві години. Я абсолютно впевнений, що ви поміняєте свою точку зору", – сказав Кравчук.

Скабєєва поскаржилася, що числиться в базі "Миротворця".

"Що зі мною станеться, я боюся навіть уявити. Але, тим не менше, дякую", – відповіла пропагандистка.

Як писав OBOZREVATEL, напередодні Кравчук назвав умову, за якої потрібно буде міняти нинішній формат переговорів.