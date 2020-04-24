Перший президент України Леонід Кравчук оцінив рік перебування Володимира Зеленського на посаді глави держави і розповів про його помилки.

Своєю позицією політик поділився в інтерв'ю 24 каналу. На думку Кравчука, члени Зе-команди працювали не разом, а проти президента.

"Особисто я б йому поставив 4. Його команді – нижче оцінку. Верховній Раді, або тій частині депутатів "Слуги народу", які припинили думати, що вони служать народу – поставив би 2. Я не можу сказати, що є одна оцінка. Чому йому висока оцінка? Тому що Зеленський отримав дуже поганий спадок", – пояснив він.

Кравчук вказав на головні помилки Зеленського

Однак, за словами Кравчука, самому Зеленському також багато чого не вдалося.

"По-перше, він не домігся, щоб кадрова політика стала системою – це найголовніше. Якщо немає системи і людей, які вміють втілювати завдання в життя, то це важко. Я жив трохи в іншій системі. Якщо колишній вождь, не будемо говорити прізвище, сказав якесь завдання, то ця система працює на виконання цього завдання. У нас Зеленський формулює завдання, а система не працює, не виконує. Люди інші, кадри інші, система інша – не відпрацьована", – пояснив перший президент.

"По-друге, я не згоден з деякими оцінками Зеленського. Він правильно говорить, що люди хочуть від президента посадки корупціонерів і злодіїв у в'язницю. Він також цього хоче, але є люди, які це підтримують, а є ті, які проти. Я б тут зробив маленьке уточнення. Давайте ми не будемо вплутувати сюди людей і політичні сили. Політичних сил, особливо їх керівників, – у нас мало. Приблизно 2-3%. А 97% – це люди, вони хочуть, щоб в Україні був лад. Вони просять і вимагають. Обіцяв – наведи лад", – додав Кравчук.

"Я хочу попросити Володимира Зеленського, щоб він не звертав уваги на тих, хто говорить. Треба слухати народ, який голосує і хоче ладу. Ніхто не позбавляв президента конституційних повноважень і права контролю за виконанням рішень, в тому числі і роботи правоохоронної системи. До речі , він вносить пропозиції на призначення людей, які на чолі системи. у нас є 3 гілки: президент, Верховна Рада і Кабінет міністрів, які призначають і вибирають всі основні посади в центрі і на місцях. Що ще треба? " – резюмував Кравчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кравчук схвалив мирні ініціативи нинішнього глави держави Володимира Зеленського щодо Донбасу і заявив, що вони відповідають ситуації, яка склалася.

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