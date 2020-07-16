Перший президент України Леонід Кравчук розкритикував поведінку народних депутатів, закликавши зупинити розпалювання ворожнечі в суспільстві.

З такою заявою Кравчук виступив із трибуни парламенту у четвер, 16 липня, зірвавши овації в залі Верховної Ради.

"Я звертаюся до вас із великим проханням: зупинити розхитування маховика ворожнечі в суспільстві і в самій Верховній Раді... З боку це виглядає надзвичайно складно: я не хочу вживати більш міцне слово", – сказав він.

Кравчук розкритикував популізм політиків, наголосивши, що "маленькі небилиці неприпустимі на тлі великих завдань, які стоять перед Україною".

"Я звертаюся до всіх: перестати розхитувати ситуацію в країні! Нікому не можна опускатися нижче ватерлінії. Це можна вдома, на кухні. Але не на державному рівні", – заявив він.

Кравчук зазначив, що "ми не можемо допустити того, щоб радитися з недругами і ворогами", оскільки "це принижує нас, це робить кожного, хто це допускає, нікчемним і дрібним".

Як писав OBOZREVATEL, раніше Кравчук висловив упевненість у тому, що тимчасово окупований Донбас буде звільнений, а за його відновлення заплатить, зокрема, Росія.