Кравчук підтримав ідею Зеленського про загальну мобілізацію

Марина Ліснічук
Марина Ліснічук
Політика
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Кравчук відреагував на слова Зеленського про загальну мобілізацію

Перший президент України Леонід Кравчук назвав реакцією нормальної людини заяву нинішнього глави держави Володимира Зеленського про можливість загальної мобілізації українців. Зокрема, в тому разі, якщо Росія нападе на країну з окупованого нею Криму.

Він зазначив, що на його місці відреагував би так само. Коментарем глава української делегації в Тристоронній контактній групі з питань врегулювання ситуації на Донбасі поділився в ефірі каналу "Україна 24".

Насамперед політик зазначив, що в цій ситуації потрібно акцентувати увагу на запитанні: "Якби з Криму був напад РФ, як би поводилася Україна?", яке журналісти поставили Зеленському.

Кравчук наголосив, що в питанні прозвучало "якби", тому і відповідь президента була в тому ж ракурсі. Він також додав, що глава держави не міг відповісти інакше.

"Якщо ми зараз з вами почнемо робити спробу перевести це в суто практичну площину, як я чую, говорять деякі наші, зокрема, посадовці – то до цього ще дуже далеко. Коли я був уже не президентом, мене також запитали: якби ворог прийшов на вашу землю, що б ви робили? Я сказав, що маю достатню кількість різнокаліберної зброї, стріляв би у кожного ворога, хто став на мою землю, поки зброю тримають руки та поки дивляться очі, битиму ворога, а не житиму за принципом "підставляти другу щоку". Тож це (слова Зеленського. – Ред.) нормальна відповідь патріота України, людини, яка любить свою землю", – підсумував перший президент.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • заступник секретаря Ради нацбезпеки й оборони, генерал-майор Сергій Кривонос "підіграв" пропагандистам Росії, публічно розкритикувавши ідею президента Зеленського масово мобілізувати жінок і чоловіків у разі нового нападу країни-агресора.

  • Заяву нібито про "незгоду РНБО із Зеленським" одразу з поширили пропагандистські росЗМІ.

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