Кравчук може сплутати карти Росії в ТКГ: чим обернеться перший виступ глави делегації в Мінську

18 серпня розпочався новий етап Тристоронньої контактної групи. Напередодні українська делегація пройшла якісне оновлення: з червня в її складі – представники окремих регіонів Донецької та Луганської областей Сергій Гармаш і Денис Казанський, а з серпня на посаді основного комунікатора – перший прем'єр-міністр 87-річний Вітольд Фокін. Главою делегації України в мінській контактній групі вперше виступить 86-річний Леонід Кравчук.

Втім, заміна Марчука й Кучми в мінському процесі поки що викликає настороженість навіть у самих членів ТКГ. Заяви глави української делегації про компроміси в питанні врегулювання ситуації на Донбасі не дуже чітко окреслені. А експерти прямо не погоджуються з заявами Кравчука про те, що Росія втомилася від війни і прагне до миру.

Які тези звучать від нового очільника української делегації в ТКГ й чи стане ефективнішим мінський процес, у матеріалі OBOZREVATEL.

Фата-моргана

Напередодні першого засідання зі своєю участю Кравчук зробив кілька заяв про свої відчуття з приводу того, що Росія втомилася від війни й насправді хоче миру.

"Я уважно слухаю всіх росіян: президента, міністра закордонних справ, Козака, Гризлова. Я відчуваю, що вони хочуть, щоб на Донбасі був мир. Не гарантую, що я вже все зрозумів до деталей... Але, думаю, Росії також набридла війна, російські матері, сини яких гинуть на Донбасі, плачуть такими ж гіркими сльозами, як і українські. Тому війні не може бути продовження. Її треба закінчувати світом", – сказав Кравчук в інтерв'ю "Сегодня".

За словами ексчлена української делегації в ТКГ Романа Безсмертного, уявлення Кравчука про плани Росії кардинально відрізняються від реальності.

"Агресивність Кремля тільки зростає", – говорить Безсмертний, – я не бачу в зовнішній політиці, особливо в західному напрямку, наміри Кремля знизити градус і перейти на тональність світу. Давайте пробачимо сивочолій літній людині таку думку, він може чогось не знати, це не злочин. На мою думку, пройде небагато часу, коли Леонід Макарович зрозуміє, що його мрії – фата-моргана".

Не розділили відчуття першого президента про російську втому воювати й члени самої ТКГ, але застерегли: заяви Кравчука в пресі і його поведінка на дипломатичному фронті – відрізняються, як різні люди.

Леонід Кравчук став главою української делегації в ТКГ НБН

"Є два Кравчуки: один, який виступає десь публічно по телевізору, а інший, який щось говорить в особистому спілкуванні. Те, що він заявляє в інтерв'ю, – це питання до нього. А на тих внутрішніх нарадах, на яких ми говоримо, поки що все бачиться абсолютно адекватно. Зрозуміло, що в публічній сфері говориться одне, скажімо, якісь дипломатичні речі, а між собою розмова ведеться трохи по-іншому", – говорить представник ОРДЛО в українській делегації ТКГ Денис Казанський.

З цікавістю сприйняли в ТКГ і ідею Кравчука зробити поїздку на окупований Донбас, щоб на власні очі ознайомитися з ситуацією й почути думку місцевих жителів. Хоча і справедливо спитати: хіба не з цією метою переселенців з окупованих районів Луганської та Донецької областей ввели до складу нашої делегації?

"Ніякі поїздки в ОРДЛО й розмови там не належать до компетенції української делегації в мінській (!) Тристоронній (!) контактній групі", – пише представник ОРДЛО від нашої делегації Сергій Гармаш у Facebook. – ОРДЛО не є членами ТКГ. А консультації з представниками ОРДЛО в Мінському комплексі заходів передбачені тільки в межах ТКГ, а не з виїздом "на дім". Крапка!".

Втім, члени української делегації відзначають, що побачити, що відбувається за лінією розмежування, Кравчуку й Фокіну буде не зайвим. Але ж тезам і ідеям, які озвучуються в інтерв'ю, все ж здивовані.

"Я вже бачу, як у Козака і Гризлова димлять мізки в спробі розгадати, що це: зміна політики Києва або хитрість нових перемовників. Пропозиції та ідеї Кравчука з Фокіним – це їхні особисті пропозиції та ідеї, їхня особиста спроба взяти Москву смисловим змором. У делегації вони не обговорювалися і позицією делегації, принаймні поки, не є", – додав Гармаш у дописі.

Знайомство з Гризловим

У понеділок в Офісі президента відбулася зустріч учасників української делегації з новим главою ТКГ. Попередня підготовка до переговорів відбувається регулярно. Остання зустріч нашої делегації, за словами учасників, затягнулася до трьох годин.

18 числа планується робота підгруп, а в середу, 19 серпня – засідання самої Тристоронньої контактної групи, яке відбудеться в режимі відеоконференції.

"Спочатку Кравчук познайомиться з Гризловим, а потім усе буде за звичайним порядком денним", – кажуть члени української делегації.

Обговорять формулу Штайнмаєра й розведення військ

На відеоконференції 19 серпня сторони планують обговорити виконання паризького комюніке – пунктів урегулювання ситуації на Донбасі, виписаних у грудні на Нормандській зустрічі президентів України, Франції, Німеччини та Росії.

Так, на засіданні однієї з підгруп 18 серпня будуть обговорюватися поправки до закону "Про особливості місцевого самоврядування в ОРДЛО України" у зв'язку з імплементацією формули Штайнмайера, розповів OBOZREVATEL перед засіданням голова політичної підгрупи в ТКГ, народний депутат Андрій Костін.

"Для того, щоб формула могла працювати, потрібно внести деякі технічні зміни в інші частини закону. Це позиція нашої делегації і ми її відстоюємо", – говорить Костін.

За його словами, головна складність в переговорах в тому, що опоненти намагаються переглянути весь текст українського закону.

На засіданні мінської групи обговорять розведення військ

"Непорозуміння є відносно того, що іноді у опонентів є бажання переглянути деякі інші положення самого закону. На нашу думку, це не є тим завданням, яке сформульовано лідерами Нормандського формату для ТКГ. Ми вважаємо, що впровадження самої формули і 2-3 технічних змін в закон – досить для того, щоб він запрацював на постійній основі", – розповів Костін.

19 серпня, на відеоконференції ТКГ торкнуться проблеми обміну полоненими, низки соціально-економічних питань, а також питання розведення військ від лінії розмежування.

"Я думаю, що буде обговорюватися питання розведення військ на ділянках. Важливо, щоб обидві сторони мали бажання. Важливо, чи хочуть сторони саме на таких умовах провести розведення військ. В цьому і проблема. Але я думаю, що якщо була така домовленість у Парижі, вважаю, щонайменше три ділянки будуть визначені", – кажуть у делегації.

На думку експертів, нове засідання в мінському процесі, по суті, визначить питання, які обговорять сторони Нормандського формату. Попередньою датою зустрічі радників президентів України Франції, Німеччини та Росії називають 28 серпня.

А ось чи буде вона ефективна, покажуть тільки самі переговори. Очікування від їхніх результатів до самої зустрічі члени поки розголошувати не можуть.

За словами експертів, усіх проблем "Мінськ" зараз не вирішить. Хоча й, як і раніше, залишається майданчиком для повернення українських полонених і переговорів про припинення вогню на Донбасі.

"На мою думку, ТКГ перебуває в стані анабіозу. Навряд чи вона з нього вийде. На цьому етапі група може вирішувати тільки два питання. Це мінімізувати обстріли і звільняти військовополонених", – підсумував Безсмертний.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал