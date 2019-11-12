Конфлікти всередині фракції "Слуга народу" вирішуються жорстко, щоб не вдаватися до допомоги сторонніх політсил при голосуванні.

Про це в інтерв'ю LIGA.net повідомив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, розповівши, як ведеться робота з нардепами всередині партії.

"Президент (Володимир Зеленський – Ред.) все розуміє і питає мене постійно, які можуть бути варіанти вирішення. Я кажу, що, якщо ставити на карту розмову з п'ятьма депутатами зовні або з п'ятьма нашими – я завжди вибираю шлях розмовляти всередині", – розповів він.

Арахамія зазначив, що тільки жорсткими методами можна вирішити конфлікти у фракції.

"Краще всередині тра**атись по всіх можливих питаннях, але в кінці виходити в зал і голосувати, ніж зараз відрізати всіх, хто проти, і залишити бутиковую фракцію в 180 чоловік, а потім бігати і думати, де взяти ще 46 голосів", – пояснив він .

Також депутат додав, що такі способи можуть вдарити по рейтингу "СН", але вони неминучі.

"Так, можливо, це десь знижує рейтинг нашої партії, тому що люди хочуть сильну руку. Але люди не настільки глибоко залучені у внутрішні процеси. Сьогодні їм подобається сильна рука, а завтра вони будуть говорити, що ми імпотенти і не можемо прийняти звичайний закон", – підсумував Арахамія.

Давид Арахамія Корреспондент.net

Як повідомляв OBOZREVATEL, глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія прогнозує, що чинний склад Верховної Ради c ймовірністю 75% буде розпущений достроково.

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