Парламенти Румунії, Чехії та інших країн Європи для вирішення власних кадрових проблем готують чергові рішення про впровадження спрощених механізмів працевлаштування українських медиків та соціальних робітників.

Про це сьогодні у кулуарах Міжнародного парламентського семінару співпраці та сталого розвитку у Белграді мені повідомили колеги-депутати з різних європейських держав. За їх словами, такі рішення будуть прийняті вже найближчим часом.

Для нас це означає те, що відтік людських ресурсів з України збільшиться і прискориться, а дефіцит кадрів в усіх галузях, зокрема й у медицині, стане катастрофічним.

На жаль, в той час, як наші сусіди роблять все для забезпечення власного розвитку та зміцнення кадрового потенціалу — наш уряд лише сприяє посиленню інтелектуальної еміграції. Внаслідок тривалого блокування урядом підвищення зарплат медикам понад 66 тисяч з них вже виїхали з України за кордон і ще 50 тисяч, за нашими розрахунками, виїдуть протягом кількох наступних років.

Дефіцит професійних кадрів буде означати для всіх нас тривалі очікування і великі черги на консультації до високоспеціалізованих лікарів.

Я неодноразово закликала Кабмін і особисто прем’єр-міністра створити Міжвідомчу комісію з відновлення людського потенціалу України для припинення відтоку кадрів, повернення фахівців з-за кордону додому, збільшення тривалості життя громадян, зменшення смертності та збільшення народжуваності. Адже тільки відновлення людського капіталу здатне забезпечити Україні сталий розвиток. На жаль, мої заклики залишилися без відповіді.

Крім того, я наполягала і продовжую наполягати на суттєвому збільшення зарплат медикам та впровадженні загальнообов’язкового державного медичного страхування, як запоруки створення якісної та ефективної системи охорони здоров’я.

Але складається враження, що чинна влада не зацікавлена ані у якісному розвитку держави, ані у підвищенні рівня життя людей...