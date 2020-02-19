Країни ЄС стали на бік України в ООН і звинуватили Росію

Естонія, Бельгія, Франція, Польща та Німеччина виступили зі спільною заявою на підтримку України після засідання Ради безпеки ООН.

Вони засудили Росію за анексію Криму і війну на Донбасі. Зачитав звернення постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон, передає Укрінформ.

"Країни ЄС – чинні члени Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща – повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областей", – йдеться в заяві.

Крім того, в ній йшлося про те, що Росія здійснює фінансову та військову підтримку самопроголошених так званих ДНР і ЛНР, порушує фундаментальні принципи міжнародного права.

Країни ЄС підтримали Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна на засіданні Радбезу ООН 18 лютого звинуватила Росію в продовженні підлої та цинічної війни на Донбасі. Заступник глави МЗС Сергій Кислиця розповів партнерам України про підлий напад окупантів на бійців ЗСУ на Луганщині, в річницю боїв за Дебальцеве.

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