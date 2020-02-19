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19 лютого • оновлено в 09:23
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Країни ЄС стали на бік України в ООН і звинуватили Росію

11.2т
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Естонія, Бельгія, Франція, Польща та Німеччина виступили зі спільною заявою на підтримку України після засідання Ради безпеки ООН.

Вони засудили Росію за анексію Криму і війну на Донбасі. Зачитав звернення постійний представник Естонії при ООН Свен Юргенсон, передає Укрінформ.

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"Країни ЄС – чинні члени Ради безпеки ООН Бельгія, Естонія, Франція, Німеччина і Польща – повністю підтримують незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах. Ми засуджуємо незаконну анексію Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, а також дестабілізацію окремих районів Донецької та Луганської областей", – йдеться в заяві.

Крім того, в ній йшлося про те, що Росія здійснює фінансову та військову підтримку самопроголошених так званих ДНР і ЛНР, порушує фундаментальні принципи міжнародного права.

Країни ЄС підтримали Україну

Країни ЄС підтримали Україну

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна на засіданні Радбезу ООН 18 лютого звинуватила Росію в продовженні підлої та цинічної війни на Донбасі. Заступник глави МЗС Сергій Кислиця розповів партнерам України про підлий напад окупантів на бійців ЗСУ на Луганщині, в річницю боїв за Дебальцеве.

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Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Катерина Луговська
Теми
Анексія Криму Війна на Донбасі
Місце
Україна
Тег
Радбез ООН
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Golan Sim
Golan Sim
"Вiдтепер вже усi люди на Землi знають, що є такий чудовий народ як українцi, котрий потрiбно любити. Але тiльки так тупа нацiя як москалi не хочуть чомусь нас поважати! Я к же це можливо, га? Достатньо тiльки побачити скiльки ми, українцi, можемо з`їсти за один раз сала, щоб зрозумiти якi ми славетнi та могутнi люди. При цьому на нас даже ригачка не нападе, бо ми, звiсна рiч, справжнi казаки - нащадки горезвiстних атлантiв! А як ми можемо гупати черевиками та стрибати, коли радіємо чомусь? А якi в нас красивi та чаривнi жiночки i як вони щиро посмiхаються та палають очами, коли побачать у когось доляри? А якi в нас працелюбнi та кмiтливi чоловiки, котрi як нiхто можуть щось непомітно пiдхопити, кудись далеко занести, та швидко заховати! Тiльки за це вже нас, українцiв, можна покохати i визнати як самий гiдний європейський народ! А зараз усi разом негайно гукнемо - С-А-Л-А УКР.. - тьху, ну звичайно "слава"! Менi вже треба щось пожерти..", - НСДП(Наукова Свiдома Думка Патрiотiв).
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Куни Чан
Куни Чан
Какой марки стали? грамотеи западенские, а Польша не член Совбеза
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3
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Хакимов Игорь
Хакимов Игорь
Украина - вторая не Франция, а Югославия, финал будет тот же
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