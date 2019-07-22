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"Країна потребує повної зміни влади": мер Дніпра Філатов звернувся до Зеленського

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Дострокові місцеві вибори мають пройти якомога скоріше, адже після парламентських перегонів влада на місцях також має скласти іспит народної довіри.

Про це мер Дніпра Борис Філатов зазначив під час брифінгу 22 липня. Очільник міста підписав відповідне звернення до президента України Володимира Зеленського (щоби подивитись фото та відео, доскрольте до кінця новини).

За словами Філатова, результат виборів до Верховної Ради України показав, що в країні з’явилася політична сила, котра має можливість і волю самостійно встановлювати правила гри.

Мер Дніпра Борис Філатов

Мер Дніпра Борис Філатов

"Країна потребує повної зміни влади на всіх рівнях. Органи місцевого самоврядування повинні скласти іспит на відповідність. Зробити це можна єдиним способом – оголосити дострокові місцеві вибори з метою перезавантажити систему. Дострокові місцеві вибори треба оголосити не затягуючи", – заявив мер Дніпра.

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На його думку, саме вони повинні показати, хто має довіру населення, а хто прийшов до влади за вирішенням особистих фінансових проблем. Місцеві ради мають насамперед позбутися кримінальних кланів, додав Філатов.

На переконання міського голови Дніпра, ініціативу проведення дострокових місцевих виборів мають підтримати також інші лідери місцевого самоврядування.

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Документ

Документ

Документ

Документ

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент України Володимир Зеленський натякнув на проведення дострокових місцевих виборів.

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Особи
Борис Філатов Володимир Зеленський
Місце
Україна Дніпро
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