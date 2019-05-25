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/Політика

Країна ЄС звинуватила російську ведучу в роботі на Путіна

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Австрійські ЗМІ звинуватили російську ведучу Лєру Кудрявцеву в таємних зустрічах з віце-канцлером Хайнцем-Крістіаном Штрахе, що призвело до грандіозного політичного скандалу в країні.

Зокрема, такий матеріал з'явився в газеті Österreich Zeitung. На скандал відреагувала і сама Кудрявцева постом в Instagram, пригрозивши, що подасть позов до міжнародного суду.

"Думала, тільки у нас жовта преса може дозволити собі писати все, що завгодно" - написала вона. При цьому Кудрявцева не уточнила, вона чи не вона зображена на кадрах з австрійським політиком.

Новини
Скандал между Россией и Австрией набирает обороты
Країна ЄС звинуватила російську ведучу в роботі на Путіна
Країна ЄС звинуватила російську ведучу в роботі на Путіна
Країна ЄС звинуватила російську ведучу в роботі на Путіна

Нагадаємо, віце-канцлера Австрії, лідера ультраправої Австрійської партії свободи Хайнца-Крістіана Штрахе викрили в "змові" з представницею оточення глави РФ Володимира Путіна за підтримку на виборах.

Жінка була представлена як племінниця олігарха з оточення Путіна, яка нібито хотіла інвестувати мільйони євро невідомого походження в Австрію. Пізніше виявилося, що росіянка була підставною особою.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандал через змову з "представницею Путіна" привів до розпаду правлячої коаліції в Австрії і дострокових парламентських виборів.

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Особа
Лера Кудрявцева
Місце
Україна
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Sekeliv Zadroka
Sekeliv Zadroka
русская ведущая должна работать на Нельсона Манделу,?
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леня зе
леня зе
Позже оказалось, что россиянка была подставным лицом-гражданкой ЕС
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
У бандер целая геббельс-пропаганда работает на это, не дай бог какой троль нацистов скажет не по методичке - просто убивают.. Сжигают, взрывают, все по законам гитлера..
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