УкрEngРус
Реєстрація
БлогиСвіт

Крах MH17: Путін звинуватив Україну

35.3тЧитати новину російською

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в невиконанні зобов'язань.

Таким чином він прокоментував розслідування катастрофи Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі в 2014 році під час пленарного засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Чомусь той факт, що Україна не виконала своїх зобов'язань і не закрила повітряний простір, про це чомусь ніхто не згадує. Україна колись збила літак над Чорним морем і не визнала своєї провини. Потім всеж таки погодилися, але компенсації не виплатили", - цитує його слова RT.

Новини
Катастрофа МН17: родичі жертв подадуть в суд на Росію

Крім того, він висловив недовіру до розслідування.

Володимир Путін

kremlin

"Немає нічого в розслідуванні по MH17, що вселяло б нам довіру, і не буде, якщо ми не візьмемо в ньому повноцінної участі. Малайзійський Boeing збила не Російська ракета", - резюмував Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів, що вже обчислені причетні до збивання літака.

У відповідь Путін заявив, що не бачив звіту і пообіцяв детально його вивчити. 25 травня Росію закликали визнати свою провину НАТО і ЄС, а Австралія та Нідерланди звинуватили країну в трагедії.

Читайте всі новини по темі "На Донбасі збитий Boeing-777" на сайті "Обозреватель".

Тема
На Донбасі збитий Boeing-777
Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяСанкт-Петербург
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
51
86
Смішно
11
Цікаво
15
Сумно
20
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Ганин Александр
Ганин Александр
Ещё надо упомянуть что в Украине странным образом начали деспетчара и лётчики которые могли участвовать в сбитии боинга,самоубиваться и скоропостижно умирать.
Ответить
0
0
Tinin Alex
Tinin Alex
А кто ещё виноват?? Только самая нищая страна в Европе.... Нехер было воздушное пространство было открывать.... Путин сам стрелял из Бука - я точно знаю.... Но виновата Хохляндия которая пустила судно на свою бомжовскую территорию.... Неоспоримо и факт....
Ответить
1
4
Геннадий
Геннадий
Tinin Alex, ну ты поц!
Ответить
2
0
Парфенов Иван
Парфенов Иван
Пример: - вышла сестричка "Крым Андрей" погулять на улицу, а ее изнасиловал и убил приехавший в Крым Емеля из Калуги; - вышел "Крым Андрей" на улицу - а его трахнул и изуродовал Рафик из Чечни.... Кто отвечает за безопасность в городе? Мер города. Судить будем мера города или Емелю и Рафика, которые трахнули мозги и тела семьи "Крым Андрей"? "Крым Андрей" предлагает судить мера города - он не обеспечил безопасность его семьи .... но в семье "Крым Андрей" есть еще младшая сестра и младший брат и Емеля и Рафик ждут их выхода на улицу....
Ответить
2
0
2 из 3 ответов | показать все
Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy, не используют Буки
Ответить
0
1
Piston Raseyanskiy
Piston Raseyanskiy
Крым Андрей, дебилам как тьі уже не раз обьясняли, что воздушное пространство тогда не закрьіли, потому что трактористьі и шахтерьі обьічно не используют, потому что просто не умеют, но украинское командование действительно допустило ошибку, не учтя, что расеянские мрази, которьіе всем руководили на донбассе с 2014 года, готовьі убивать всех подряд, и женщин и детей, и из любого оружия.
Ответить
2
0

Наші блоги