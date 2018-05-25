Крах MH17: Путін звинуватив Україну

Президент Росії Володимир Путін звинуватив Україну в невиконанні зобов'язань.

Таким чином він прокоментував розслідування катастрофи Boeing-777 авіакомпанії Malaysia Airlines на Донбасі в 2014 році під час пленарного засідання Петербурзького міжнародного економічного форуму.

"Чомусь той факт, що Україна не виконала своїх зобов'язань і не закрила повітряний простір, про це чомусь ніхто не згадує. Україна колись збила літак над Чорним морем і не визнала своєї провини. Потім всеж таки погодилися, але компенсації не виплатили", - цитує його слова RT.

Крім того, він висловив недовіру до розслідування.

Володимир Путін kremlin

"Немає нічого в розслідуванні по MH17, що вселяло б нам довіру, і не буде, якщо ми не візьмемо в ньому повноцінної участі. Малайзійський Boeing збила не Російська ракета", - резюмував Путін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 24 травня слідство підтвердило, що МН17 збив російський "Бук".

Європейська комісія закликала Росію до повної співпраці для встановлення винних у катастрофі. Крім того, глава СБУ Василь Грицак розповів, що вже обчислені причетні до збивання літака.

У відповідь Путін заявив, що не бачив звіту і пообіцяв детально його вивчити. 25 травня Росію закликали визнати свою провину НАТО і ЄС, а Австралія та Нідерланди звинуватили країну в трагедії.